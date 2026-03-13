Turismo en Argentina: el interesante parque donde se encontraron sedimentos de nidos y huevos de dinosaurios La superficie rojiza parece salida de Marte, pero es La Rioja: este es el lugar para ver restos fósiles milenarios y comprender más sobre el planeta tierra. Por + Seguir en







El increíble parque con restos de dinosaurios en La Rioja, Argentina. Argentina.gob.ar

El Parque de Dinosaurios de Sanagasta es un sitio ideal para el disfrute de los más chicos y está ubicado a unos 20 kilómetros de la La Rioja capital.

En el área se descubrieron más de 80 nidos y alrededor de 30 huevos fosilizados de dinosaurios que datan del período Cretácico, a aproximadamente 145 millones de años.

El parque, además de sus tierras rojas, tiene senderos señalizados donde los visitantes pueden recorrer el valle y observar réplicas de dinosaurios a escala real.

Entre las actividades disponibles en el Parque de Dinosaurios se destacan las caminatas guiadas, la visita al centro de interpretación y los circuitos paleontológicos. A pocos kilómetros de la capital de La Rioja existe un destino turístico que combina naturaleza, ciencia y recreación en medio del paisaje rocoso. Se trata del Parque de Dinosaurios de Sanagasta, un sitio paleontológico donde se encontraron nidos y huevos fosilizados de dinosaurios que datan de entre 65 y 95 millones de años.

El parque está ubicado en un valle de geoformas rojizas y su importancia científica se vincula al hallazgo de más de 80 nidos y cerca de 30 huevos de dinosaurios, lo que permitió estudiar aspectos del comportamiento reproductivo de estos animales durante el período Cretácico. Además del valor científico, el lugar fue desarrollado como espacio turístico y educativo, con senderos señalizados, réplicas de dinosaurios a tamaño real y un centro de interpretación que explica la historia geológica de la región.

Parque de Dinosaurios, La Rioja (2) parque de dinosaurios tinogasta la rioja Argentina.gob.ar Dónde queda el Parque de Dinosaurios, La Rioja El parque se encuentra en la localidad de Sanagasta, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Rioja. La zona está rodeada de formaciones geológicas de color rojizo que forman parte del paisaje característico del valle.

Este entorno natural permitió la preservación de sedimentos con restos fósiles que hoy integran uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la provincia. El área fue acondicionada para visitas turísticas con senderos, miradores y espacios educativos destinados a explicar cómo vivían los dinosaurios en esta región millones de años atrás.

Qué hacer en el Parque de Dinosaurios, La Rioja Una de las principales actividades dentro del parque es recorrer los circuitos interpretativos que atraviesan el valle. Los visitantes pueden caminar entre réplicas de dinosaurios del período Cretácico que recrean el aspecto de estas especies a escala real. El predio cuenta con dos recorridos principales: el circuito Valle Rojo, de aproximadamente dos kilómetros, y el sendero Nido de Libertad, de tres kilómetros, que finaliza en un sector donde se conservan nidos originales y áreas de excavación de fósiles.

Durante el recorrido también es posible visitar el centro de interpretación, donde se exhibe información sobre la era de los dinosaurios, los procesos geológicos que formaron el valle y los trabajos científicos realizados en el lugar. El complejo incluye además espacios para adquirir artesanías regionales y productos locales, junto con un restaurante que ofrece platos típicos de la región. Parque de Dinosaurios, La Rioja parque de dinosaurios la rioja Argentina.gob.ar Cómo llegar al Parque de Dinosaurios, La Rioja El acceso más directo al parque se realiza desde la ciudad de La Rioja a través de la Ruta Nacional 75, en un trayecto de aproximadamente 20 kilómetros hasta la localidad de Sanagasta. El recorrido puede realizarse en vehículo particular y demanda alrededor de 20 minutos. El parque abre en dos franjas horarias, por la mañana y por la tarde, y el último ingreso a los circuitos suele realizarse cerca de las 19 horas.