Turismo en Argentina: los baños termales de aguas de deshielo entre montañas y un paisaje impactante

El turismo en Argentina ofrece destinos capaces de combinar naturaleza, descanso y paisajes imponentes. En la provincia de Mendoza , dentro de la región de Cuyo , uno de los lugares más destacados es el Parque Termal de Cacheuta , un complejo de aguas termales ubicado en plena zona montañosa.

Además del descanso en las piscinas, el lugar ofrece trekking, rafting, rappel y otras experiencias de aventura.

El parque termal está ubicado en la región de Cuyo, rodeado por un entorno montañoso característico de la cordillera.

El complejo se alimenta de aguas de deshielo que emergen entre 35 °C y 50 °C, conocidas por sus propiedades relajantes.

Las Termas de Cacheuta, en la provincia de Mendoza, combinan piscinas naturales, spa y actividades al aire libre.

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Este espacio se caracteriza por sus manantiales de origen natural , alimentados por aguas de deshielo que se calientan en las profundidades de la tierra y emergen a temperaturas que oscilan entre los 35 °C y 50 °C . Las piscinas de piedra, construidas en terrazas, permiten disfrutar de estas aguas al aire libre con vistas al paisaje andino.

El entorno natural es uno de los principales atractivos del lugar. A más de 1.200 metros sobre el nivel del mar , el clima es árido y templado con inviernos fríos , lo que genera un contraste particular entre el aire de montaña y el calor de las aguas termales.

Las Termas de Cacheuta se encuentran en la provincia de Mendoza , en la región de Cuyo , a una altitud aproximada de 1.245 metros sobre el nivel del mar . El complejo está emplazado en un entorno cordillerano que combina montañas, formaciones rocosas y vistas panorámicas típicas del paisaje andino.

Las piscinas naturales de Cacheuta forman parte de uno de los circuitos de turismo en Argentina vinculados a aguas termales y paisajes de montaña.

El parque termal está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza , lo que permite acceder con relativa facilidad desde el principal centro urbano de la provincia. Esta cercanía lo convierte en una escapada frecuente para quienes buscan relajarse en aguas termales rodeadas de naturaleza.

Qué puedo hacer en las Termas de Cacheuta

Uno de los principales atractivos del lugar es el circuito de piscinas termales exteriores, integradas en terrazas que miran hacia la cordillera. Estas piscinas están alimentadas por manantiales naturales y permiten experimentar las propiedades relajantes y terapéuticas del agua caliente en un entorno abierto.

El complejo también cuenta con un spa termal que incluye pediluvios, duchas de hidromasaje, baños de burbujas, camas solarium y duchas finlandesas y escocesas. Entre sus propuestas más particulares se encuentra un sauna ubicado dentro de una gruta natural, una experiencia singular dentro de la oferta termal del país.

La propuesta se complementa con un restaurante que ofrece asados argentinos y opciones vegetarianas, como buffet de ensaladas o parrilladas de verduras. Además, el parque incluye un sector de actividades de aventura, donde es posible practicar rappel, trekking, rafting y palestra, sumando alternativas para quienes buscan combinar descanso con movimiento.

Cómo llegar a las Termas de Cacheuta

Desde Buenos Aires (CABA), el viaje en auto implica recorrer aproximadamente 1.050 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza. Una vez allí, se continúa por la Ruta Provincial 82 durante unos 40 kilómetros hasta llegar al Parque Termal de Cacheuta. El trayecto total puede demandar alrededor de 12 horas de conducción, dependiendo del recorrido elegido.

Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde Buenos Aires hasta la terminal de Mendoza, un trayecto que suele durar entre 14 y 16 horas. Desde la capital mendocina se puede continuar en vehículo o transporte local hacia Cacheuta por la misma Ruta Provincial 82.

Termas de Cacheuta (4) En Mendoza, Argentina, el Parque Termal de Cacheuta combina descanso, gastronomía y actividades de aventura en plena cordillera. Turismo Mendoza

También es posible llegar en avión desde el Aeropuerto Jorge Newbery o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional de Mendoza, con vuelos de aproximadamente 2 horas. Desde allí se debe completar el viaje por vía terrestre hacia el complejo termal, ubicado a menos de una hora de la ciudad.