Un pequeño enclave bonaerense perfecto para descansar, reconectar con la naturaleza y aprovechar la tranquilidad del campo a pocos kilómetros de la ciudad.

Un pequeño paraje de Azul que conserva su identidad rural y una historia ferroviaria singular.

Pablo Acosta aparece como una alternativa perfecta para una escapada corta desde la Ciudad de Buenos Aires donde el descanso es protagonista. Este pequeño paraje bonaerense ofrece calma, aire puro y un entorno natural ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina urbana.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

Aunque hoy viven allí apenas un puñado de personas, el lugar conserva una historia marcada por su antigua estación ferroviaria y por los comercios rurales que aún mantienen viva la identidad del pueblo. Sus paisajes amplios y su ritmo pausado atraen cada vez a más visitantes.

A solo unas horas de CABA , este rincón del partido de Azul , en la Provincia de Buenos Aires , permite tanto una visita de día como una estadía más prolongada. Entre gastronomía casera, caminatas y vistas serranas, se convirtió en un destino recomendado para quienes priorizan la tranquilidad.

Pablo Acosta está ubicado dentro del partido de Azul , a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . Se trata de un paraje rural sobre la Ruta Provincial 80 que alguna vez tuvo 500 habitantes, aunque nunca llegó a fundarse formalmente. Su antigua estación —la última inaugurada en la provincia y la primera demolida en 1969 — forma parte de su historia.

Entre los atractivos principales de Pablo Acosta aparece El Viejo Almacén , un local histórico fundado en 1900 y restaurado en 2005 . Allí se pueden probar embutidos, platos típicos y pasar el día de campo . También ofrece cabañas para quienes prefieren alojarse.

Otra parada destacada es el Parador Boca de las Sierras, a 15 kilómetros del pueblo. Desde allí se accede a uno de los mejores miradores de la zona, que incluye la escultura El Malón, del artista Carlos Regazzoni. El entorno invita a realizar senderismo, caminatas y recorridos en bicicleta.

Cómo llegar a Pablo Acosta

Para llegar desde Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Ricchieri hasta Cañuelas, continuar por la Ruta 3 y pasar por Monte y Las Flores. Luego, girar hacia la Ruta Provincial Nº 30 con dirección a Rauch y seguir hasta Tandil. Desde allí, el acceso continúa por la Ruta Nacional 226 hasta el desvío hacia el camino de tierra ubicado en el kilómetro 211.

Pablo acosta Gastronomía, miradores serranos y actividades al aire libre forman parte de su propuesta. youtube

El trayecto total demanda cerca de 4 horas y 30 minutos en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.