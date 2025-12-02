2 de diciembre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un pequeño pueblo donde se conocen todos y brilla la naturaleza

Un pequeño enclave bonaerense perfecto para descansar, reconectar con la naturaleza y aprovechar la tranquilidad del campo a pocos kilómetros de la ciudad.

Un pequeño paraje de Azul que conserva su identidad rural y una historia ferroviaria singular.

  • El paraje cuenta con 15 habitantes y se volvió un refugio para quienes buscan tranquilidad.
  • Ubicado a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, combina naturaleza, historia y gastronomía.
  • Ofrece senderos, miradores y espacios para actividades al aire libre.
  • Su acceso en auto demanda alrededor de 4 horas y media, dependiendo del tránsito.

Pablo Acosta aparece como una alternativa perfecta para una escapada corta desde la Ciudad de Buenos Aires donde el descanso es protagonista. Este pequeño paraje bonaerense ofrece calma, aire puro y un entorno natural ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina urbana.

La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.
Aunque hoy viven allí apenas un puñado de personas, el lugar conserva una historia marcada por su antigua estación ferroviaria y por los comercios rurales que aún mantienen viva la identidad del pueblo. Sus paisajes amplios y su ritmo pausado atraen cada vez a más visitantes.

A solo unas horas de CABA, este rincón del partido de Azul, en la Provincia de Buenos Aires, permite tanto una visita de día como una estadía más prolongada. Entre gastronomía casera, caminatas y vistas serranas, se convirtió en un destino recomendado para quienes priorizan la tranquilidad.

Dónde queda Pablo Acosta

Pablo Acosta está ubicado dentro del partido de Azul, a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un paraje rural sobre la Ruta Provincial 80 que alguna vez tuvo 500 habitantes, aunque nunca llegó a fundarse formalmente. Su antigua estación —la última inaugurada en la provincia y la primera demolida en 1969— forma parte de su historia.

Qué puedo hacer en Pablo Acosta

Entre los atractivos principales de Pablo Acosta aparece El Viejo Almacén, un local histórico fundado en 1900 y restaurado en 2005. Allí se pueden probar embutidos, platos típicos y pasar el día de campo. También ofrece cabañas para quienes prefieren alojarse.

Otra parada destacada es el Parador Boca de las Sierras, a 15 kilómetros del pueblo. Desde allí se accede a uno de los mejores miradores de la zona, que incluye la escultura El Malón, del artista Carlos Regazzoni. El entorno invita a realizar senderismo, caminatas y recorridos en bicicleta.

Cómo llegar a Pablo Acosta

Para llegar desde Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Ricchieri hasta Cañuelas, continuar por la Ruta 3 y pasar por Monte y Las Flores. Luego, girar hacia la Ruta Provincial Nº 30 con dirección a Rauch y seguir hasta Tandil. Desde allí, el acceso continúa por la Ruta Nacional 226 hasta el desvío hacia el camino de tierra ubicado en el kilómetro 211.

Pablo acosta
Gastronomía, miradores serranos y actividades al aire libre forman parte de su propuesta.

El trayecto total demanda cerca de 4 horas y 30 minutos en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

