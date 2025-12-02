Charly García tendrá su propia esquina en la Ciudad: cuándo y dónde será su inauguración

El legendario artista será homenajeado en una intersección icónica de un barrio porteño. Además, durante el evento se descubrirá una placa conmemorativa y habrá intervenciones de señalética.

Buenos Aires se prepara para inaugurar un nuevo ícono cultural dedicado a una de sus leyendas más influyentes: Charly García . El mítico artista tendrá su propia esquina llamada "Esquina Charly García", en el barrio porteño de Palermo.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

El acto central de la iniciativa tendrá lugar el próximo domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas en el complejo Palermo Off, que está precisamente ubicado en Arenales 3339

El punto neurálgico del evento será la inauguración de un mural oficial de grandes dimensiones, una obra que se emplazará en la terraza del predio. Este sitio no fue elegido al azar, ya que es el antiguo Paseo del Sol que albergó al mítico bar Planeta Júpiter , un reducto frecuentado por el músico durante la efervescencia cultural de los años 80.

La obra, diseñada por el gestor cultural Mariano Cabrera a partir de fotografías históricas de Gabriel Rocca, medirá 5,5 por 4,5 metros y será construido íntegramente en cerámicos, simbolizando la perdurabilidad del legado artístico del líder de Sui Generis.

La conmemoración en territorio porteño, impulsada por el actor y gestor Mariano Cabrera , se estructura como una réplica del tributo que se le realizó a García en Nueva York en 2023. En aquella ocasión, la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley, donde se tomó la icónica foto de tapa del álbum Clics Modernos, fue bautizada como "Charly García Corner".

En la capital argentina, el vértice principal del homenaje será, sin duda, la esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, dirección donde reside actualmente el cantante.

Allí, se llevará a cabo el descubrimiento de la placa oficial y se realizarán diversas intervenciones gráficas y señaléticas a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que formalizarán la designación de la popular "Esquina Charly García".

Adicionalmente, el proyecto incluye un tercer eje: la estación Bulnes de la Línea D del Subte, que será co-nombrada como "Esquina Charly García" e iniciará un proceso de transformación visual completamente dedicado al universo del artista.