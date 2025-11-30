30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Domingo accidentado en la Ciudad: hubo 14 choques y 25 heridos

Uno de los más importantes ocurrió sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco; también hubo operativos en Floresta, Belgrano, San Cristóbal y Nueva Pompeya. En Recoleta, un control de alcoholemia terminó con 30 resultados positivos.

Por

La Ciudad intensificará los controles de alcoholemia de cara a las Fiestas.

En una mañana de domingo accidentada, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) reportó al menos 14 choques con 25 personas heridas en distintos barrios de la ciudad, mientras que 30 conductores dieron positivo al test de alcoholemia en un control de tránsito en Recoleta.

El auto volcó y el conductor no sufrió grandes heridas.
Te puede interesar:

Córdoba: intentó espantar a una avispa, perdió el control del auto y volcó

Uno de los incidentes más importantes se registró cerca de las 8 de la mañana sobre la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de Parque Chacabuco. Una camioneta que circulaba en sentido a Ezeiza perdió el control a la altura de la calle Curapaligüe, se cruzó de carril e impactó a un auto que avanzaba en sentido contrario.

El conductor de la camioneta, que viajaba solo, sufrió politraumatismos y cortes y fue rápidamente trasladado al Hospital Piñero. Policía de la Ciudad y personal de la concesionaria AUSA trabajaban en el lugar para determinar las causas del despiste y posterior siniestro.

Otro de los incidentes ocurrió en el cruce de las avenidas Gaona y Juan B. Justo, en Floresta, alrededor de las 6:30. Un auto deportivo en el que viajaban dos hombres chocó desde atrás a un Chevrolet Prisma que terminó sobre la vereda, y su conductora fue asistida en el lugar por el SAME.

También hubo heridos en Valentín Alsina y Avenida Figueroa Alcorta, en Belgrano, donde tres hombres de 25, 26 y 27 años fueron atendidos por un choque que ocurrió a las 3:30. Otros siniestros se dieron en México y La Rioja (San Cristóbal) y sobre la calle Enrique Ochoa, a la altura de la plaza Paseo del Riachuelo (Nueva Pompeya).

Por otro lado, 30 conductores dieron positivo en un control de alcoholemia que se realizó en el barrio de Recoleta, sobre Avenida del Libertador y Ayacucho, cerca de la Facultad de Derecho. Todos los vehículos fueron secuestrados por personal de Tránsito de la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quien cometa unn delito con una moto o un auto en la Ciudad se quedará sin registro.

La Ciudad le sacará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos

Dos mujeres murieron tras el vuelco del micro en ruta 2.

Se conoció quién era una de las dos fallecidas tras el vuelco del micro en ruta 2

play

Fuerte choque entre un camión y un colectivo en Almagro: hay 16 heridos y el SAME trabaja en el lugar

play

Caos y demoras en el Tren Sarmiento: una formación arrolló a una persona en la estación Floresta

play

Comenzó el éxodo por el fin de semana largo: se registran demoras en la Ruta 2 mano a la Costa Atlántica

play

Un colectivo generó un choque en cadena en Once: un hombre sufrió politraumatismos

Rating Cero

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

últimas noticias

La Policía halló los objetos. 

Insólito caso en Misiones: detuvieron a un ladrón que escondía su botín en un lugar particular

Hace 6 minutos
Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Hace 35 minutos
Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025, la dotación de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, loque implica una caída del 17,7%.

Advierten por la pérdida del empleo público: se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo

Hace 37 minutos
El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Hace 57 minutos
La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Hace 1 hora