Domingo accidentado en la Ciudad: hubo 14 choques y 25 heridos Uno de los más importantes ocurrió sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco; también hubo operativos en Floresta, Belgrano, San Cristóbal y Nueva Pompeya. En Recoleta, un control de alcoholemia terminó con 30 resultados positivos.







La Ciudad intensificará los controles de alcoholemia de cara a las Fiestas.

En una mañana de domingo accidentada, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) reportó al menos 14 choques con 25 personas heridas en distintos barrios de la ciudad, mientras que 30 conductores dieron positivo al test de alcoholemia en un control de tránsito en Recoleta.

Uno de los incidentes más importantes se registró cerca de las 8 de la mañana sobre la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de Parque Chacabuco. Una camioneta que circulaba en sentido a Ezeiza perdió el control a la altura de la calle Curapaligüe, se cruzó de carril e impactó a un auto que avanzaba en sentido contrario.

El conductor de la camioneta, que viajaba solo, sufrió politraumatismos y cortes y fue rápidamente trasladado al Hospital Piñero. Policía de la Ciudad y personal de la concesionaria AUSA trabajaban en el lugar para determinar las causas del despiste y posterior siniestro.

Otro de los incidentes ocurrió en el cruce de las avenidas Gaona y Juan B. Justo, en Floresta, alrededor de las 6:30. Un auto deportivo en el que viajaban dos hombres chocó desde atrás a un Chevrolet Prisma que terminó sobre la vereda, y su conductora fue asistida en el lugar por el SAME.

También hubo heridos en Valentín Alsina y Avenida Figueroa Alcorta, en Belgrano, donde tres hombres de 25, 26 y 27 años fueron atendidos por un choque que ocurrió a las 3:30. Otros siniestros se dieron en México y La Rioja (San Cristóbal) y sobre la calle Enrique Ochoa, a la altura de la plaza Paseo del Riachuelo (Nueva Pompeya).