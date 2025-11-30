El bodegón barato de Buenos Aires que sirve un lechón frío riquísimo Un espacio histórico de San Cristóbal donde abundancia, recetas caseras y sabores bien locales se mezclan con una ubicación accesible y una carta emblemática que atrae a vecinos y visitantes. Por + Seguir en







Una comida imperdible. Instagram @rotiseriamiramar

Miramar es un bodegón clásico de San Cristóbal con casi siete décadas de historia y una propuesta casera abundante y bien porteña.

Su carta destaca por especialidades tradicionales como lechón frío, pollo al spiedo, ranas a la provenzal, pulpo a la gallega y gambas al ajillo.

Está ubicado sobre Avenida San Juan, con una fachada clásica y un ambiente familiar que lo convierten en un punto gastronómico emblemático del barrio.

Se llega fácilmente en transporte público gracias a la cercanía con estaciones de subte de las líneas C y E y numerosas líneas de colectivos. Miramar es un emblemático bodegón ubicado en el barrio de San Cristóbal y lleva casi siete décadas siendo uno de los puntos de encuentro preferidos para quienes buscan comida casera abundante, ambiente familiar y ese toque bien porteño que define a los tradicionales restaurantes de Buenos Aires. Este histórico local se mantiene como una pieza fundacional de la gastronomía porteña.

Entre sus principales atractivos llaman la atención las especialidades de la casa que incluyen picadas con quesos madurados, jamones y salames, el famoso lechón frío, pollo al spiedo y preparaciones más elaboradas como ranas a la provenzal, conejo a la cazadora, caracoles en salsa Miramar, pulpo a la gallega y gambas al ajillo. La amplia y exquisita carta de este bodegón es uno de sus puntos fuertes desde sus comienzos.

Para quienes prefieren ambientes cálidos y tradicionales, Miramar ofrece una propuesta gastronómica completa sobre Avenida San Juan, una de las arterias más importantes de la Ciudad. Su fachada clásica, su clima familiar y la calidad de sus platos lo convierten en un destino imperdible para quienes recorren San Cristóbal y buscan ese sabor e historia que caracteriza a los bodegones porteños auténticos, donde la abundancia y las recetas caseras son protagonistas.

Bodegón Miramar Instagram @rotiseriamiramar Dónde queda Miramar Miramar se encuentra en el barrio de San Cristóbal, sobre Avenida San Juan, una de las arterías más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación facilita el acceso mediante diferentes medios de transporte público y lo convierte en una parada ideal para quienes recorren este tradicional barrio porteño.

La fachada clásica del bodegón y su ambiente tradicional lo ubican como uno de los restaurantes más elegidos de la zona, manteniendo desde hace casi siete décadas ese espíritu de lugar de encuentro.