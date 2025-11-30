30 de noviembre de 2025 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que sirve un lechón frío riquísimo

Un espacio histórico de San Cristóbal donde abundancia, recetas caseras y sabores bien locales se mezclan con una ubicación accesible y una carta emblemática que atrae a vecinos y visitantes.

Por
  • Miramar es un bodegón clásico de San Cristóbal con casi siete décadas de historia y una propuesta casera abundante y bien porteña.

  • Su carta destaca por especialidades tradicionales como lechón frío, pollo al spiedo, ranas a la provenzal, pulpo a la gallega y gambas al ajillo.

  • Está ubicado sobre Avenida San Juan, con una fachada clásica y un ambiente familiar que lo convierten en un punto gastronómico emblemático del barrio.

  • Se llega fácilmente en transporte público gracias a la cercanía con estaciones de subte de las líneas C y E y numerosas líneas de colectivos.

Miramar es un emblemático bodegón ubicado en el barrio de San Cristóbal y lleva casi siete décadas siendo uno de los puntos de encuentro preferidos para quienes buscan comida casera abundante, ambiente familiar y ese toque bien porteño que define a los tradicionales restaurantes de Buenos Aires. Este histórico local se mantiene como una pieza fundacional de la gastronomía porteña.

Entre sus principales atractivos llaman la atención las especialidades de la casa que incluyen picadas con quesos madurados, jamones y salames, el famoso lechón frío, pollo al spiedo y preparaciones más elaboradas como ranas a la provenzal, conejo a la cazadora, caracoles en salsa Miramar, pulpo a la gallega y gambas al ajillo. La amplia y exquisita carta de este bodegón es uno de sus puntos fuertes desde sus comienzos.

Para quienes prefieren ambientes cálidos y tradicionales, Miramar ofrece una propuesta gastronómica completa sobre Avenida San Juan, una de las arterias más importantes de la Ciudad. Su fachada clásica, su clima familiar y la calidad de sus platos lo convierten en un destino imperdible para quienes recorren San Cristóbal y buscan ese sabor e historia que caracteriza a los bodegones porteños auténticos, donde la abundancia y las recetas caseras son protagonistas.

Bodegón Miramar

Dónde queda Miramar

Miramar se encuentra en el barrio de San Cristóbal, sobre Avenida San Juan, una de las arterías más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación facilita el acceso mediante diferentes medios de transporte público y lo convierte en una parada ideal para quienes recorren este tradicional barrio porteño.

La fachada clásica del bodegón y su ambiente tradicional lo ubican como uno de los restaurantes más elegidos de la zona, manteniendo desde hace casi siete décadas ese espíritu de lugar de encuentro.

Bodegón Miramar

Qué puedo pedir en Miramar

La carta de Miramar destaca por su amplitud y calidad, ofreciendo diversas especialidades que consolidaron su reputación:

  • Salames artesanales de primera calidad
  • Jamones seleccionados para las tradicionales picadas
  • Quesos madurados que forman parte de las entradas más solicitadas
  • Lechón frío, una de las especialidades estrella del bodegón
  • Pollo al spiedo, preparado siguiendo las recetas tradicionales
  • Ranas a la provenzal, un clásico de la cocina francesa adaptado al estilo local
  • Conejo a la cazadora, una preparación elaborada y sabrosa
  • Caracoles en salsa Miramar, con la receta característica de la casa
  • Pulpo a la gallega, siguiendo la tradición española
  • Gambas al ajillo, preparadas con el toque distintivo del bodegón
  • Tortilla de papas, al mejor estilo casero y porteño
Rotisería Miramar
Rotisería Miramar Bodegones de Buenos Aires.

Rotisería Miramar Bodegones de Buenos Aires.

Cómo llegar a Miramar

Acceder a Miramar es muy fácil gracias a su excelente conexión con el transporte público de Buenos Aires. Queda en Av San Juan 1999 y se puede llegar viajando en las líneas C y E del subte que cuentan con las estaciones San Juan, Jujuy y Entre Ríos ubicadas a pocos metros del bodegón, facilitando el arribo desde distintos puntos de la ciudad. Además, múltiples líneas de colectivos transitan por las inmediaciones del restaurante, incluyendo el 50, 53, 126, 127, 150 y 168, que ofrecen conexiones directas desde diversos barrios porteños.

