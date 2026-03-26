26 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cerca de Buenos Aires a un destiño soñado con hoteles boutique y bodegas

Se posiciona como una de las ciudades más buscadas para renovar energías y disfrutar de buenos vinos y gastronomía.

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La escapada cerca de Buenos Aires que es un paraíso para los sentidos: paseos

La escapada cerca de Buenos Aires que es un paraíso para los sentidos: paseos, tranquilidad y buen vino. 

Buquebus
  • Carmelo se posiciona como una escapada cercana a Buenos Aires que combina naturaleza, tranquilidad y propuestas de alojamiento boutique.

  • El destino uruguayo es reconocido por sus bodegas, donde la cepa de vino Tannat se consolida como emblema local.

  • Su perfil sereno y su entorno de viñedos, bosques y río lo convierten en un lugar ideal para descansar lejos del ruido.

  • La localidad en los últimos años ganó visibilidad internacional por eventos exclusivos, como el casamiento de Carlos Tevez.

A la hora de planificar una escapada de fin de semana largo, cada vez más viajeros de CABA buscan opciones cercanas que permitan desconectar sin la necesidad de hacer grandes traslados. En ese escenario, Carmelo, en Uruguay, aparece como una alternativa sólida y cumplidora, que combina paisajes naturales, hoteles y propuesta enológica en crecimiento, todo en un entorno de ritmo pausado y baja masividad.

El sitio que sorprende a todos por su desarrollo de actividades vinculadas al Turismo
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Carmelo Uruguay

Dónde queda Carmelo, Uruguay

Carmelo se ubica en el departamento de Colonia, sobre el margen del río Uruguay y muy cerca de la desembocadura del Río de la Plata, lo que configura un entorno natural dominado por el agua, los viñedos y los bosques. A poco más de 70 kilómetros en línea desde Buenos Aires, este destino se consolidó como una opción de cercanía que permite cambiar de paisaje en pocas horas, manteniendo un perfil tranquilo y orientado al descanso.

carmelo, uruguay

Qué puedo hacer en Carmelo, Uruguay

La propuesta de Carmelo se apoya principalmente en el turismo enológico y en la vida al aire libre, con bodegas boutique que ofrecen degustaciones, recorridos y, en muchos casos, alojamiento integrado.

Entre ellas se destaca Bodega Narbona, uno de los proyectos más antiguos de la zona, donde se puede conocer la producción local centrada en la cepa Tannat, característica de Uruguay. El circuito urbano también suma atractivos, como la costanera sobre el Arroyo de Las Vacas, el tradicional puente giratorio, el Puerto de Carmelo y la Plaza Artigas, que configuran un recorrido breve pero representativo del perfil histórico de la localidad.

A esto se agregan complejos de alta gama como Carmelo Resort & Spa, que sintetizan la propuesta del destino con servicios orientados al confort, la privacidad y el contacto con el entorno natural.

carmelo, uruguay (1)

Cómo llegar a Carmelo, Uruguay

El acceso a Carmelo puede realizarse tanto por tierra como por agua, aunque la opción más elegida es cruzar el Río de la Plata en buquebus desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Colonia del Sacramento, para luego completar el trayecto por ruta en aproximadamente una hora. También es posible viajar en auto, recorriendo unos 400 kilómetros en total, lo que implica un trayecto más extenso pero igualmente accesible para quienes prefieren manejar.

En ambos casos, la cercanía geográfica y la conectividad convierten a Carmelo en una escapada viable incluso para fines de semana cortos, con la ventaja de ofrecer un cambio de ritmo marcado sin alejarse demasiado del entorno urbano porteño.

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