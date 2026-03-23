23 de marzo de 2026 Inicio
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Es un jardín oculto de Buenos Aires, solo abre dos veces por semana y ofrece una experiencia única: cuál es

Descubrí cuál es el espacio escondido que propone una experiencia exclusiva y por qué se convirtió en uno de los lugares gastronómicos mejor guardados de la ciudad.

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Es un jardín oculto de Buenos Aires

Es un jardín oculto de Buenos Aires, abre solo dos veces por semana y ofrece una experiencia única

  • Existe un jardín oculto en Buenos Aires que ofrece una experiencia gastronómica exclusiva y diferente.
  • Requiere reserva previa y cuenta con pocos lugares, lo que garantiza intimidad.
  • Está ubicado en una terraza secreta, difícil de encontrar si no se conoce.
  • La experiencia comienza desde el ingreso, con un ambiente que invita a desconectar del ritmo de la ciudad.

Es un jardín oculto de Buenos Aires, abre solo dos veces por semana y ofrece una experiencia única: en una ciudad como Buenos Aires, donde la oferta gastronómica parece infinita, existe un lugar que rompe todas las reglas: exclusivo, íntimo y casi secreto, ¿cuál es?

Destino ideal para visitar en Brasil.
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Se trata de una alternativa escondida en Villa Urquiza que abre solo dos noches por semana y se convirtió en una de las experiencias más buscadas por quienes quieren salir de lo convencional.

Pero lo que realmente distingue a la propuesta es su contexto: al formar parte de un centro cultural, la cena puede combinarse con música en vivo, teatro u otras opciones artísticas, transformando la salida en una experiencia completa.

El Jardín Oculto

Cómo es el jardín oculto de Buenos Aires que se destaca para visitar de forma exclusiva

Ubicado en el último piso del Centro Cultural Cuerda Mecánica, en Juramento 4686, El Jardín Oculto no es fácil de encontrar si no sabés que existe. Y ese es justamente parte de su encanto. Funciona únicamente los viernes y sábados por la noche, con reserva previa y capacidad limitada, lo que lo transforma en una verdadera joya para quienes buscan una salida distinta en la ciudad.

Desde el momento en que se llega, la experiencia es diferente. El ascenso hasta la terraza marca el inicio de una noche que invita a desconectar del ritmo urbano. La iluminación cálida, la música suave y la cantidad reducida de mesas generan un ambiente íntimo, ideal para citas o encuentros especiales. Es un espacio pensado para disfrutar sin apuro, donde cada detalle está diseñado para crear una atmósfera única.

El Jardín Oculto

La propuesta gastronómica combina cocina de autor con raíces de bodegón moderno, enfocada en el producto y en cocciones que requieren tiempo y dedicación. Las carnes son protagonistas, especialmente las preparaciones a fuego lento que logran texturas tiernas y sabores profundos. Entre los platos más destacados aparecen la tira de asado, la tapa de asado ahumada y opciones como mollejas grilladas, hongos gratinados o degustaciones para compartir.

Los postres también ocupan un lugar central, con propuestas elaboradas que funcionan como cierre perfecto de la experiencia. A esto se suma una carta de vinos seleccionada con etiquetas poco convencionales, elegidas para sorprender incluso a los paladares más exigentes.

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