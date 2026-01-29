29 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno declaró al 2026 como "El Año de la Grandeza"

La decisión fue formalizada a través del decreto 56/2026. Toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos, deberá llevar esta leyenda.

Todos los documentos deberán llevar la leyenda el año de la grandeza.

Todos los documentos deberán llevar la leyenda "el año de la grandeza".

El Gobierno nacional resolvió declarar al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”. La decisión quedó oficializada a través de un decreto publicado durante la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial.

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Según lo dispuesto, la leyenda deberá estar incluida en toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto de los organismos centralizados como descentralizados y los entes autárquicos. Además, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la iniciativa.

En los considerandos del decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno expuso los argumentos de la decisión. Allí se señala que, a lo largo de 2025, la gestión encabezada por el líder de La Libertad Avanza avanzó en la reconstrucción de los pilares fundamentales del país, con el objetivo de garantizar “una mayor libertad para todos los argentinos”.

En ese marco, se destacaron las reformas estructurales impulsadas durante el último año, orientadas a la estabilización macroeconómica, la desburocratización del Estado y la reducción de cargas consideradas improductivas, así como a asegurar que la acción pública se concentre en sus funciones esenciales.

El texto oficial también hace referencia a la “crisis institucional, económica y social” que atravesó la Argentina durante décadas y que, según el Ejecutivo, hizo necesario un proceso de transformación profunda para fortalecer el Estado de derecho y garantizar el ejercicio efectivo de derechos y libertades. Ese camino, sostienen, permitió sentar las bases para la estabilidad y el crecimiento, y proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo.

Asimismo, consideró que estos factores posicionan al país como un actor relevante en el escenario internacional, con oportunidades y desafíos que permitirán una transformación económica y social de largo plazo.

Desde el Ejecutivo, entonces, ratificaron su “compromiso permanente” con el rumbo adoptado y aseguraron que redoblarán esfuerzos para preservar los avances logrados y superar de forma definitiva los problemas heredados al inicio de la gestión.

No obstante, el decreto subraya la necesidad de profundizar los cambios estructurales durante el nuevo año. En ese sentido, se afirma que “la grandeza de una Nación” se refleja en instituciones sólidas, el respeto irrestricto por la ley, una administración eficiente y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Por último, el artículo tercero establece que el Poder Ejecutivo llevará adelante acciones destinadas a destacar y difundir las políticas y medidas orientadas a “engrandecer al país” a lo largo de 2026.

