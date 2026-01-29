29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Aumentos en Edenor y Edesur tras los cambios en los subsidios: el nuevo cuadro tarifario y cómo impacta en la boleta

El Gobierno ya implementa el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que ya se puso en marcha el pasado 16 de enero. Las modificaciones impactan no solo a usuarios residenciales, sino también a clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.

Por
Durante 2026

Durante 2026, habrá una bonificación extraordinaria para que el impacto sea menor.

TELAM

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de Edesur y Edenor, que rigen desde el 16 de enero, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) dispuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas.
Te puede interesar:

El Gobierno redefine el precio del gas y cambia el sistema de subsidios: cómo será el impacto en las facturas

La actualización, que contempla modificaciones en las tarifas de los usuarios residenciales y en las categorías especiales, fue formalizada a través de las resoluciones 21/2026 y 22/2026 que fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ENRE dispuso que los nuevos valores deben ser aplicados a la totalidad de los usuarios, cuenten o no con asistencia estatal en el costo del servicio eléctrico.

Un consumo diferenciado según la época del año

El nuevo esquema tarifario introduce una modificación clave: el consumo eléctrico subsidiado deja de ser uniforme y pasa a ajustarse según la estacionalidad. A lo largo del año se definieron dos topes distintos de consumo base, en función de los meses de mayor y menor demanda.

Durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el límite subsidiado se estableció en 300 kilovatios hora mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre ese umbral se reduce a 150 kWh.

Como refuerzo transitorio, el Gobierno dispuso una bonificación adicional de hasta el 25% sobre ese consumo base para los beneficiarios del Segmento de Energía Federal (SEF) durante todo 2026. Según explicaron desde el área energética, la medida apunta a suavizar el impacto del nuevo esquema de subsidios y darle mayor previsibilidad a las facturas, con un porcentaje que podrá ser revisado por la Secretaría de Energía.

En este marco, los clubes de barrio y las entidades sin fines de lucro quedaron incluidos dentro del régimen y pagarán las mismas tarifas que los usuarios residenciales alcanzados por subsidios.

Cómo quedan las tarifas de Edesur

En el área de Edesur, los hogares de Nivel 1, considerados de altos ingresos y sin subsidio, afrontarán un cargo fijo de $1.393,730 para consumos de hasta 150 kWh, con un cargo variable de $115,293. Cuando el consumo mensual llega a los 400 kWh, el cargo fijo se eleva a $2.925,470 y el variable pasa a $115,746.

Para los usuarios subsidiados, el beneficio impacta únicamente sobre el cargo variable y rige mientras no se supere el consumo base. En ese escenario, el cargo fijo se mantiene en $1.393,730 y el variable se reduce a $44,463. Si el consumo mensual excede los 300 kWh, el valor variable vuelve a ubicarse en $115,293.

Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que reciben el servicio de Edesur pagarán bajo las mismas condiciones que los hogares con subsidio.

Los valores vigentes en Edenor

En el caso de Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán abonar un cargo fijo de $1.414,930 para consumos de hasta 150 kWh, acompañado por un cargo variable de $115,282. Si el consumo alcanza los 400 kWh, el cargo fijo asciende a $3.017,820 y el variable a $115,798.

Para los hogares subsidiados, el esquema contempla un consumo base de hasta 300 kWh con un cargo fijo de $1.414,930 y un cargo variable reducido a $44,292. Superado ese límite, se conserva el cargo fijo, pero el valor variable pasa a $115,282.

Tal como ocurre con Edesur, los clubes de barrio y las entidades sin fines de lucro bajo el área de Edenor abonarán las mismas tarifas que los usuarios residenciales con subsidio.

Por último, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) precisó los valores correspondientes a los usuarios con medidores autoadministrados. Sin subsidio, deberán pagar $124,715 para consumos de hasta 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. En el caso de los usuarios subsidiados, los montos se reducen a $53,725 y $79,924, respectivamente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

La medida beneficia a la producción de petróleo convencional de Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

El Gobierno redujo las retenciones al petróleo convencional

El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores.

Qué monto se paga por el monotributo de ARCA en febrero 2026 y hasta cuándo podés recategorizarte

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste

Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.

La lamentable noticia que recibieron algunos jubilados de ANSES para febrero 2026: qué pasó

El dólar oficial cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza.

El dólar cierra enero estable, a pesar de un leve rebote

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 12 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 17 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 17 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 25 minutos
El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores.

Qué monto se paga por el monotributo de ARCA en febrero 2026 y hasta cuándo podés recategorizarte

Hace 27 minutos