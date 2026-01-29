29 de enero de 2026 Inicio
Alerta roja por calor extremo en Argentina: ocho provincias afectadas por las altas temperaturas

En la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, la máxima alcanzará los 38 grados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos también por tormentas y abundantes lluvias para algunas provincias en el norte del país.

Por
Neuquén
Neuquén, Río Negro y La Pampa son las provincias más afectadas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica roja por calor extremo para ocho provincias de Argentina. En las localidades de General Roca, provincia de Río Negro, la máxima alcanzará los 36 grados y en Puelén, La Pampa, será de 37 grados.

Continúa la ola de calor, pero se espera la llegada del alivio: rigen alertas por temperaturas extremas y tormentas

Además, el SMN emitió una alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Las provincias afectadas son Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta meteorológica por tormentas y calor: las localidades afectadas

  • Misiones: toda la provincia.
  • Jujuy: toda la provincia.
  • Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta -Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • San Juan: Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid - Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.
  • Mendoza: Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato.
  • Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá- Mercedes - San Roque - Sauce -Ituzaingó -San Miguel -Berón de Astrada - Capital - Empendrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar.
  • Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay.
  • Buenos Aires: Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist
  • La Pampa: Chical Co- Puelén.
  • Río Negro: El Cuy - General Roca - Pilcaniyeu - Ñorquincó - Nueve de Julio - 25 de Mayo - Bariloche.
  • Neuquén: Confluencia - Añelo - Pehuenches - Picún Leufú - Lácar - Aluminé.
  • Chubut: Cuchamen - Futaleufú - Tehuelches
