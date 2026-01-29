ANSES: oficializaron el bono para jubilados de febrero, con la cifra congelada desde marzo de 2024 Aquellos beneficiarios que cobren la mínima volverán a percibir el monto, que hace dos años se mantiene sin modificaciones. Se sumará al aumento del 2,8% que les corresponde por la suba de la inflación de diciembre. Por + Seguir en







La jubilación mínima más el bono pasará a ser de $429.254.

El Gobierno oficializó este jueves el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en febrero, y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

La medida se implementó a través del Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto explicaron que este bono tiene el objetivo de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026: todos los montos ANSES aplicará en los pagos correspondientes a enero de 2026 un aumento del 2,84% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para diciembre. De este modo, así serán los montos a cobrar: Jubilación mínima : $359.219,42, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 el ingreso final será de $429.219,42.

: $359.219,42, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 el ingreso final será de $429.219,42. Jubilación máxima : $2.358.940,75.

: $2.358.940,75. PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $287.375,54, a este monto se le suma el bono de $70.000, queda en total $357.375,54.

(Prestación Universal para el Adulto Mayor): $287.375,54, a este monto se le suma el bono de $70.000, queda en total $357.375,54. PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $251.453,59, a esta cifra se le suma el bono de $70.000, queda en total $321.453,59.