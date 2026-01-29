29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: oficializaron el bono para jubilados de febrero, con la cifra congelada desde marzo de 2024

Aquellos beneficiarios que cobren la mínima volverán a percibir el monto, que hace dos años se mantiene sin modificaciones. Se sumará al aumento del 2,8% que les corresponde por la suba de la inflación de diciembre.

Por
La jubilación mínima más el bono pasará a ser de $429.254.

La jubilación mínima más el bono pasará a ser de $429.254.

El Gobierno oficializó este jueves el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en febrero, y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.
Te puede interesar:

La lamentable noticia que recibieron algunos jubilados de ANSES para febrero 2026: qué pasó

La medida se implementó a través del Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto explicaron que este bono tiene el objetivo de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026: todos los montos

ANSES aplicará en los pagos correspondientes a enero de 2026 un aumento del 2,84% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para diciembre. De este modo, así serán los montos a cobrar:

  • Jubilación mínima: $359.219,42, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 el ingreso final será de $429.219,42.
  • Jubilación máxima: $2.358.940,75.
  • PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $287.375,54, a este monto se le suma el bono de $70.000, queda en total $357.375,54.
  • PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $251.453,59, a esta cifra se le suma el bono de $70.000, queda en total $321.453,59.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.

ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales

Anses difundió las fechas de cobro de febrero 2026 de la AUH.

AUH de ANSES: por los feriados, hasta cuándo puedo cobrar en febrero 2026

Anses anunció cambios de última hora para  varios beneficiarios para el mes de febrero.

Atención ANSES: el cambio de última hora para febrero 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del miércoles 28 de enero

Anses explicó qué pasará con el bono para pensionados en febrero.

Urgente ANSES: qué pasará con el bono para pensionados en febrero 2026

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Hace 9 minutos
El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 18 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 23 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 23 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 31 minutos