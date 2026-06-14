Ibai Llanos despidió a Gaspi en redes sociales: "Absoluta desgracia y tristeza" El creador de contenido español compartió un mensaje cargado de dolor tras la muerte del joven humorista argentino que perdió la vida en un accidente de helicóptero en Brasil. Sus palabras se sumaron a la fuerte la conmoción que generó la noticia en la comunidad digital. Agregar C5N en









Gaspi junto a Ibai llanos comiendo "el mejor asado del mundo" en un conocido restaurante en Buenos Aires.

El creador de contenido español Ibai Llanos compartió un mensaje cargado de dolor tras la muerte de Gaspi, el joven humorista argentino que perdió la vida en un accidente de helicóptero en Brasil. Sus palabras se sumaron a la fuerte la conmoción que generó la noticia en la comunidad digital. "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza", escribió.

"Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, cerró su posteo en su cuenta de X. El español trabajó junto al youtuber argentino en varias oportunidades y muchas de esas colaboraciones se volvieron virales a nivel mundial.

La relación entre los dos se fortaleció en 2025, cuando Gaspi fue uno de los protagonistas de La Velada del Año V, el megaevento de boxeo amateur que organiza Ibai en España y que convoca a millones de personas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaspi (@gaspipd)

Esa participación fue uno de los hitos más grandes de la carrera internacional de Gaspar Prim Díaz que, para llegar al ring, se sometió a una preparación física durísima. Tras meses de entrenamiento y una transformación corporal, sorprendió a sus seguidores y colegas, llegando a bajar alrededor de 26 kilos en ese proceso.