Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos La sorprendente confesión no tardó en volverse tendencia y en generar intensos debates en los principales programas de espectáculos. Agregar C5N en









Redes sociales

Marcela Tinayre reveló detalles de un romance secreto que marcó la juventud de Mirtha Legrand.

La conductora contó que estuvo comprometida con un hombre llamado Julio antes de conocer a Daniel Tinayre.

La relación terminó porque ambos tenían proyectos de vida diferentes, especialmente sobre la carrera profesional de Mirtha.

La historia generó gran repercusión y volvió a poner el foco en una faceta poco conocida de la vida sentimental de la diva. El mundo del espectáculo volvió a posar su atención sobre Mirtha Legrand luego de que su hija, Marcela Tinayre, revelara detalles de un romance que permaneció en secreto durante años. Sus declaraciones despertaron una enorme curiosidad entre el público y reavivaron el interés por la vida sentimental de la histórica diva de la televisión argentina, una faceta que pocas veces quedó expuesta ante los medios.

Según relató Tinayre, se trató de una relación muy importante para su madre, desarrollada en una época en la que la exposición mediática era constante, pero que logró mantenerse lejos de los titulares gracias a la discreción de los involucrados y al resguardo de su círculo más cercano. La conductora destacó que la familia siempre respetó la privacidad de Mirtha y evitó alimentar rumores sobre una historia que permaneció guardada durante décadas.

Mirtha Legrand Redes sociales Las revelaciones generaron una inmediata repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, donde comenzaron las especulaciones sobre la identidad del hombre que habría conquistado a la legendaria presentadora. Una vez más, la figura de Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena pública, esta vez por un capítulo romántico de su vida que hasta ahora permanecía prácticamente desconocido para el gran público.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre el romance que pocos conocían de Mirtha Legrand La revelación de Marcela Tinayre surgió después de que la periodista Mercedes Ninci sorprendiera a Mirtha Legrand con una pregunta sobre un antiguo amor cordobés durante una de sus tradicionales mesas televisivas. Allí, la diva reconoció que estuvo profundamente enamorada de un hombre llamado Julio e incluso llegó a comprometerse con él antes de conocer a Daniel Tinayre. Además, confesó que la relación terminó por teléfono, una decisión de la que aseguró arrepentirse con el paso de los años.

El regreso de Mirtha Tras la repercusión de esas declaraciones, Marcela Tinayre aportó nuevos detalles y explicó que la historia siempre fue conocida dentro de la familia. Según relató, el principal motivo de la ruptura fue una diferencia de proyectos de vida, ya que Julio no quería que Mirtha continuara desarrollando su carrera profesional. Esa postura chocaba de frente con la personalidad y las aspiraciones de quien terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la televisión argentina.