IR A
IR A

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

El excéntrico cantautor estadounidense conocido por “Alien Boy” y “Life Goes On”, falleció a los 32 años en el fatal accidente en Río de Janeiro en el que además murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale y el brasileño Lucas Britos Chaves.

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

Oliver Tree, cantante estadounidense conocido por “Alien Boy” y “Life Goes On”, falleció este domingo a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. El choque involucró dos aeronaves y dejó seis víctimas fatales entre los que se encontraban los argentinos Gaspi y Lucas Vignale y el brasileño Lucas Britos Chaves.

Wos celebró al Indio mirando al cielo y resumiendo el sentimiento con un agradecimiento.
Te puede interesar:

"Gracias, Indio eterno": el emotivo homenaje de Wos tras la muerte del ídolo del rock

Tree estaba en Brasil como parte de su gira mundial para presentar su cuarto álbum Love You Madly, Hate You Badly, producido íntegramente por él. La gira había comenzado el 30 de mayo en Ciudad de México y contemplaba fechas en China, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica e incluso la Antártida. Un día antes del accidente, el artista había compartido publicaciones en redes sociales desde Río de Janeiro.

Entre las demás víctimas fatales confirmadas por las autoridades locales se encontraban el popular creador de contenido argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el productor audiovisual Lucas Vignale. Por otra parte, la sexta víctima fue localizada en el segundo helicóptero, que se precipitó a tierra a unos cien metros del primer punto de impacto y sólo viajaba su piloto, Charles Marsillac.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Iae Break (@iae.break)

Tras el choque en el aire, las autoridades brasileñas explicaron que la fuerza del impacto hizo que pedazos de los helicópteros volaran hacia edificios cercanos, tanto residenciales como comerciales. Uno de los aparatos cayó dentro de un estacionamiento privado y se prendió fuego, destruyendo unos veinte autos eléctricos que estaban allí.

De acuerdo a la información oficial, los helicópteros estaban realizando vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y hacia la sierra fluminense.

Oliver Tree

¿Quién era Oliver Tree?

El cantautor tenía un estilo único entre una estética excéntrica y retro ochentosa, marcada por su característico corte de pelo tipo “bowl cut”. Se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores. Su tema Life Goes On fue utilizado en más de 3,7 millones de videos en la plataforma, mientras que Miss You superó el millón y medio de usos.

Su verdadero nombre era Oliver Tree Nickell oriundo de Santa Cruz, California. Comenzó su carrera en la escena electrónica de San Francisco bajo el nombre artístico “Tree”. Su primer EP, Demons, apareció en 2013, pero su salto a la fama llegó en 2016 con el sencillo When I’m Down, junto al productor Whethan.

Luego firmó con Atlantic Records y lanzó Alien Boy en 2018, consolidando su estilo alternativo y su capacidad para dirigir y protagonizar sus propios videoclips.

El accidente puso fin a la trayectoria de un artista que supo combinar música, performance y estética visual para construir una identidad única en la industria. Su legado se mantendrá en canciones que marcaron a una generación y en una presencia digital que trascendió fronteras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La propuesta busca recordar el vínculo entre la ciudad y el ícono del rock nacional.

Indio Solari: Berisso inaugura un mural en homenaje al histórico recital de los Redondos en 1978

La artista entrerriana fue reconocida por la cantante y compositora estadounidense.

El gesto de Ariana Grande con Emilia Mernes que no pasó desapercibido

Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

La hija del famoso cantante se fue a vivir a Australia.

Se fue del país: la realidad que golpea a un reconocido cantante argentino

El dolor de sus colegas y seguidores se hizo sentir de inmediato en redes sociales.

Se confirmó lo peor: murió una reconocida cantante a los 28 años

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte

últimas noticias

Lucas Vignale tenía 29 años.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Hace 11 minutos
Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

Hace 31 minutos
Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Hace 43 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente

Hace 1 hora
El hecho se produjo en Kansas City.

Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

Hace 2 horas