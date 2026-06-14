El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

El excéntrico cantautor estadounidense conocido por “Alien Boy” y “Life Goes On”, falleció a los 32 años en el fatal accidente en Río de Janeiro en el que además murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale y el brasileño Lucas Britos Chaves.

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Oliver Tree, cantante estadounidense conocido por “Alien Boy” y “Life Goes On”, falleció este domingo a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. El choque involucró dos aeronaves y dejó seis víctimas fatales entre los que se encontraban los argentinos Gaspi y Lucas Vignale y el brasileño Lucas Britos Chaves.

Tree estaba en Brasil como parte de su gira mundial para presentar su cuarto álbum Love You Madly, Hate You Badly, producido íntegramente por él. La gira había comenzado el 30 de mayo en Ciudad de México y contemplaba fechas en China, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica e incluso la Antártida. Un día antes del accidente, el artista había compartido publicaciones en redes sociales desde Río de Janeiro.

Entre las demás víctimas fatales confirmadas por las autoridades locales se encontraban el popular creador de contenido argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el productor audiovisual Lucas Vignale . Por otra parte, la sexta víctima fue localizada en el segundo helicóptero, que se precipitó a tierra a unos cien metros del primer punto de impacto y sólo viajaba su piloto, Charles Marsillac.

Tras el choque en el aire, las autoridades brasileñas explicaron que la fuerza del impacto hizo que pedazos de los helicópteros volaran hacia edificios cercanos, tanto residenciales como comerciales. Uno de los aparatos cayó dentro de un estacionamiento privado y se prendió fuego, destruyendo unos veinte autos eléctricos que estaban allí.

De acuerdo a la información oficial, los helicópteros estaban realizando vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y hacia la sierra fluminense.

Oliver Tree

¿Quién era Oliver Tree?

El cantautor tenía un estilo único entre una estética excéntrica y retro ochentosa, marcada por su característico corte de pelo tipo “bowl cut”. Se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores. Su tema Life Goes On fue utilizado en más de 3,7 millones de videos en la plataforma, mientras que Miss You superó el millón y medio de usos.

Su verdadero nombre era Oliver Tree Nickell oriundo de Santa Cruz, California. Comenzó su carrera en la escena electrónica de San Francisco bajo el nombre artístico “Tree”. Su primer EP, Demons, apareció en 2013, pero su salto a la fama llegó en 2016 con el sencillo When I’m Down, junto al productor Whethan.

Luego firmó con Atlantic Records y lanzó Alien Boy en 2018, consolidando su estilo alternativo y su capacidad para dirigir y protagonizar sus propios videoclips.

El accidente puso fin a la trayectoria de un artista que supo combinar música, performance y estética visual para construir una identidad única en la industria. Su legado se mantendrá en canciones que marcaron a una generación y en una presencia digital que trascendió fronteras.