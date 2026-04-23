23 de abril de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: el hermoso parque nacional con yacimientos arqueológicos y paleontológicos para visitar en otoño

Este destino, en la provincia de La Rioja, es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO por su magnificencia e inmensidad.

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El Parque Nacional Talampaya

El Parque Nacional Talampaya, uno de los más entrañables del país. 

Secretaría de Turismo de Villa Unión. 
  • El Parque Nacional Talampaya se consolida como un destino clave para el otoño por su clima más moderado.
  • Combina paisajes geológicos con yacimientos arqueológicos y paleontológicos de escala global ideales para descubrir.
  • El parque forma parte de un conjunto, junto a Ischigualasto, valorado por la UNESCO.
  • El lugar ofrece recorridos guiados que permiten explorar cañones, fauna y vestigios del período Triásico.

En el mapa del turismo argentino, algunos destinos encuentran su mejor versión lejos de la temporada alta, y el Parque Nacional Talampaya es uno de ellos, especialmente durante el otoño, cuando las temperaturas permiten recorrer sus extensiones sin las limitaciones del verano. Este parque, ubicado en una región desértica, concentra una combinación de valor paisajístico y científico que lo posiciona como una de las áreas protegidas más relevantes del país.

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Talampaya
Un pueblo mágico en el norte argentino

Un pueblo mágico en el norte argentino

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, Talampaya integra junto al Parque Provincial Ischigualasto uno de los conjuntos fósiles más completos del período Triásico a nivel global. En ese contexto, el visitante no solo se encuentra con formaciones rocosas de gran escala, sino también con rastros de vida que datan de más de 200 millones de años.

Dónde queda el Parque Nacional Talampaya, La Rioja

El parque se ubica en la provincia de La Rioja, en una zona que limita con las Sierras Pampeanas y que se caracteriza por su geografía árida. Se encuentra a unos 59 kilómetros de Villa Unión y a más de 200 kilómetros de la capital provincial, en un entorno de difícil acceso durante los meses de calor intenso, lo que refuerza la conveniencia de visitarlo en estaciones intermedias.

Talampaya paredones
Parque Nacional Talampaya.

Parque Nacional Talampaya.

Qué puedo hacer en Parque Nacional Talampaya, La Rioja

El principal atractivo es el recorrido por el cañón, donde paredes rojizas que superan los 100 metros de altura marcan el paisaje y reflejan millones de años de erosión. Las excursiones son guiadas y permiten acceder a sectores donde se conservan petroglifos y restos fósiles, además de observar formaciones naturales que se convirtieron en puntos emblemáticos del parque.

La fauna también forma parte de la experiencia, con presencia de guanacos, maras, zorros y aves como el cóndor o el halcón peregrino, en un ecosistema adaptado a condiciones extremas. La vegetación, por su parte, responde a ese entorno, con especies arbustivas que sobreviven con escasa disponibilidad de agua.

Cómo llegar a Parque Nacional Talampaya, La Rioja

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso implica un viaje de más de 1.100 kilómetros, que demanda alrededor de 12 horas por ruta, generalmente a través de la autopista Rosario-Córdoba y la Ruta Nacional 38. También es posible llegar en avión hasta la ciudad de La Rioja y completar el trayecto por vía terrestre. El ingreso al parque es arancelado, con tarifas diferenciadas para residentes y visitantes, y se recomienda planificar la visita con anticipación, tanto por la disponibilidad de excursiones como por las condiciones del clima.

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