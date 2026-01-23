Está rodeado de montañas y bosques y es una opción perfecta para una escapada cerca de Buenos Aires en el verano 2026

Con más de 80 años de historia, esta localidad bonaerense ubicada entre las sierras parece sacada de un cuento europeo.

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras.

En el sistema serrano de Ventania, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires , un pueblo nacido en un entorno de valles y arroyos, se posiciona como el destino predilecto para quienes buscan desconexión total estas vacaciones. Villa Ventana es un lugar encantador que parece una aldea europea y está cerca de la Ciudad, siendo perfecto para conocer este verano.

Con sus calles de tierra, su frondosa arboleda y su arquitectura de montaña, la villa ofrece un microclima único donde los pinos perfuman el lugar y las sierras funcionan como un marco perfecto.

El pueblo fue fundado en 1947 es un gran destino para quienes buscan una espada de descanso y relax . A diferencia de otras localidades cercanas, Villa Ventana destaca por su tranquilidad y su integración con la naturaleza, lo que la convierte en una opción distinta para el turismo.

Villa Ventana pertenece al partido de Tornquist y se encuentra estratégicamente ubicada entre las ciudades de Tornquist y Sierra de la Ventana.

Se encuentra a aproximadamente 560 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dirección a Bahía Blanca.

Qué puedo hacer en Villa Ventana

En enero y febrero, Villa Ventana ofrece un respiro del calor urbano. Sus noches frescas invitan al descanso, mientras que por el día se pueden disfrutar las piletas de los complejos de cabañas o las ollas naturales de los cerros. Es una temporada donde el pueblo se llena de ferias de artesanos y eventos culturales al aire libre.

villa ventana La escapada de Buenos Aires para disfrutar de las calles de tierra, bosques y cabañas.

Conocer la plaza central y recorrer sus pintorescas calles es un paseo ideal para hacer en las tardes de verano. Tiene hermosas cabañas de estilo alpino donde hospedarse, con piletas y jardines en medio del bosque. También hay una Casa de Té y restaurantes con menús muy variados, y una panadería a la entrada del pueblo que no podés dejar de visitar.

A pocos kilómetros de la localidad se encuentra la entrada al Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se puede realizar el ascenso al Cerro Ventana (con su famoso "hueco") o visitar la Garganta del Diablo y la Fuente del Bautismo, con sus ollas de agua natural.

Para quienes disfrutan del turismo histórico, las ruinas de lo que fue el hotel más lujoso de Sudamérica a principios del siglo XX son una visita obligada. Los muros de el ex Club Hotel de la Ventana cuentan historias de la Primera Guerra Mundial y de la aristocracia argentina.

Cómo llegar a Villa Ventana

La ruta más común saliendo en auto desde Buenos Aires es tomar la RN 3 hasta Azul, luego la RP 76 que te lleva directo a la zona serrana. El trayecto dura unas 6 a 7 horas.

También existen varios servicios de micro directos que parten desde Retiro hacia Sierra de la Ventana o Tornquist. Luego es necesario recurrir a un transporte local para completar el tramo final.