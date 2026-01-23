23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Está rodeado de montañas y bosques y es una opción perfecta para una escapada cerca de Buenos Aires en el verano 2026

Con más de 80 años de historia, esta localidad bonaerense ubicada entre las sierras parece sacada de un cuento europeo.

Por
Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras. 

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras. 

Facebook: Villa Ventana
  • Villa Ventana es un pintoresco pueblo de montaña ubicado en el sistema serrano de Ventania.
  • Se encuentra en el partido de Tornquist, a unos 560 kilómetros de Buenos Aires.
  • El destino destaca por su microclima, calles de tierra y frondosa arboleda de pinos.
  • Ofrece atractivos como el Parque Provincial Ernesto Tornquist y las ruinas del Ex Club Hotel.

En el sistema serrano de Ventania, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblo nacido en un entorno de valles y arroyos, se posiciona como el destino predilecto para quienes buscan desconexión total estas vacaciones. Villa Ventana es un lugar encantador que parece una aldea europea y está cerca de la Ciudad, siendo perfecto para conocer este verano.

Los pequeños pueblos uruguayos conservan identidad local, historia y tradiciones auténticas
Te puede interesar:

Estos son los cinco pueblos más chicos de Uruguay: ideales para visitar en 2026

Con sus calles de tierra, su frondosa arboleda y su arquitectura de montaña, la villa ofrece un microclima único donde los pinos perfuman el lugar y las sierras funcionan como un marco perfecto.

El pueblo fue fundado en 1947 es un gran destino para quienes buscan una espada de descanso y relax. A diferencia de otras localidades cercanas, Villa Ventana destaca por su tranquilidad y su integración con la naturaleza, lo que la convierte en una opción distinta para el turismo.

Dónde queda Villa Ventana

Villa Ventana un pueblo para conocer en las escapadas del fin de semana
Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Villa Ventana pertenece al partido de Tornquist y se encuentra estratégicamente ubicada entre las ciudades de Tornquist y Sierra de la Ventana.

Se encuentra a aproximadamente 560 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dirección a Bahía Blanca.

Qué puedo hacer en Villa Ventana

En enero y febrero, Villa Ventana ofrece un respiro del calor urbano. Sus noches frescas invitan al descanso, mientras que por el día se pueden disfrutar las piletas de los complejos de cabañas o las ollas naturales de los cerros. Es una temporada donde el pueblo se llena de ferias de artesanos y eventos culturales al aire libre.

villa ventana
La escapada de Buenos Aires para disfrutar de las calles de tierra, bosques y cabañas.

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de las calles de tierra, bosques y cabañas.

Conocer la plaza central y recorrer sus pintorescas calles es un paseo ideal para hacer en las tardes de verano. Tiene hermosas cabañas de estilo alpino donde hospedarse, con piletas y jardines en medio del bosque. También hay una Casa de Té y restaurantes con menús muy variados, y una panadería a la entrada del pueblo que no podés dejar de visitar.

A pocos kilómetros de la localidad se encuentra la entrada al Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se puede realizar el ascenso al Cerro Ventana (con su famoso "hueco") o visitar la Garganta del Diablo y la Fuente del Bautismo, con sus ollas de agua natural.

Para quienes disfrutan del turismo histórico, las ruinas de lo que fue el hotel más lujoso de Sudamérica a principios del siglo XX son una visita obligada. Los muros de el ex Club Hotel de la Ventana cuentan historias de la Primera Guerra Mundial y de la aristocracia argentina.

Cómo llegar a Villa Ventana

La ruta más común saliendo en auto desde Buenos Aires es tomar la RN 3 hasta Azul, luego la RP 76 que te lleva directo a la zona serrana. El trayecto dura unas 6 a 7 horas.

También existen varios servicios de micro directos que parten desde Retiro hacia Sierra de la Ventana o Tornquist. Luego es necesario recurrir a un transporte local para completar el tramo final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tafí del Valle se destaca por su emplazamiento en altura, rodeado de cerros y con un clima templado atractivo durante el verano.

Turismo en Argentina: el pueblito de altura que se posiciona como una opción atractiva para el verano 2026

En Córdoba hay un castillo oculto que parece sacado de España.

Turismo en Córdoba: el castillo oculto que parece sacado de España

Propone experiencias educativas centradas en el ambiente y el desarrollo sustentable.

Cómo es el Paseo Ambiental del Sur, el plan ideal para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Purmamarca se pueden realizar circuitos de trekking, recorridos paisajísticos y visitas a ferias artesanales.

Turismo en Argentina: el pueblo que se destaca por su cercanía de dos de picos muy emblemáticos

Garzón invita a un Turismo pueblerino, el cual es cada vez más elegido en Uruguay

Así es Garzón, el pueblo uruguayo con 200 habitantes que recuerda a La Toscana

En Salta hay un pueblo tranquilo con calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe ideal para conocer en este verano 2026.

Turismo en Salta: el pueblo tranquilo con calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe

Rating Cero

Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

La renovación no se limita al pelo.

La impresionante transformación de Caramelito Carrizo: será tendencia en 2026

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

últimas noticias

Los pequeños pueblos uruguayos conservan identidad local, historia y tradiciones auténticas

Estos son los cinco pueblos más chicos de Uruguay: ideales para visitar en 2026

Hace 14 minutos
El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

Hace 17 minutos
El avance de los pagos digitales y la reducción del efectivo modificaron la forma de llevar pertenencias personales.

Adiós a la billetera tradicional: este es el invento que otorga mayor sencillez y seguridad

Hace 23 minutos
play

Crece el reclamo de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos: "Necesitamos una respuesta urgente"

Hace 32 minutos
Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros.

La racha adversa que deberá revertir el River de Gallardo en 2026

Hace 34 minutos