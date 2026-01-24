Dura derrota del Inter Miami de Lionel Messi: cayó 3-0 frente a Alianza Lima en el primer partido del año Con una hora del astro argentino en cancha, el equipo de Fort Lauderdale comenzó su gira por Sudamérica con el pie izquierdo: fue goleado por el conjunto peruano, con un doblete de Paolo Guerrero y un gol de Luis Ramos. Por + Seguir en







Messi mira el festejo de los jugadores de Alianza Lima

El Inter Miami del astro argentino Lione Messi arrancó su gira de pretemporada por Sudamérica con una derrota: fue 3-0 frente a Alianza Lima de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en su primer amistoso del año. El campeón de la MLS no tuvo su mejor encuentro y fue superado ante el club peruano, que logró la victoria con un doblete de Paolo Guerrero y otro gol de Luis Ramos. El equipo que dirige Pablo Guede aprovechó el encuentro internacional para presentar a sus refuerzos en la famosa "Noche Blanquiazul".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2015213511702458379&partner=&hide_thread=false Full time in Lima. pic.twitter.com/7biuSg4S6B — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 25, 2026 En un clima de tensión y con baja concurrencia por el escándalo que vive el club peruano, tras la denuncia de una joven argentina a tres futbolistas del equipo por agresión sexual, el encuentro se vivió bajo un manto de nerviosismo y sin mucha estridencia, a pesar del calibre del rival. Inter Miami presentó lo mejor que tiene, con los argentinos Rodrigo de Paul, Mateo Silvetti, los refuerzos Sergio Reguilón (salió lesionado) y Dayne St. Clair, el emblema Luis Suárez y el debut de Francisco Mura.

El equipo que dirige Javier Mascherano se vio sorprendido ante el local, que viene con mayor rodaje tras disputar la Serie Río de la Plata. El delantero de 42 años, Paolo Guerrero, sacó a pasear su experiencia en el Matute y metió un doblete para acallar las críticas en un clima espeso en Lima. Luis Ramos estiró las diferencias en el complemento a favor de los dirigidos por Pablo Guede.

De esta manera, la gira de Las Garzas por Sudamérica, en los clásicos amistosos que disputa durante su pretemporada a lo largo del mundo, continuará la semana que viene en Medellín, Colombia. Para finalizar, luego, en Guayaquil, Colombia y pegar el regreso a Fort lauderdale.