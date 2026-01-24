IR A
IR A

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

Las imágenes grabadas en un exclusivo centro comercial pusieron a la conductora de Telefe otra vez en el ojo de la tormenta mediática.

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

Redes sociales

La imagen de Wanda Nara comprando ropa de bebé junto a una de sus hijas, sumada al gesto de la menor besándole la panza, encendió todas las alarmas sobre el presunto embarazo de su sexto hijo.

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.
Te puede interesar:

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

En el video que se difundió en redes sociales, se ve a la conductora de Telefe de paseo en un shopping con la menor, mientras llevaba en su mano un conjunto de ropa para bebé. A medida que se reproducía la secuencia que difundió LAM, el programa de Ángel de Brito, los comentarios sobre la mediática fueron tendencia.

Aunque la compra podría ser para hacer un regalo, llamó la atención el comportamiento de su hija mayor, Francesca, quien besó la panza de su mamá mientras muchos de los visitantes del shopping las estaban filmando.

Algunos usuarios de redes remarcaron que no se trataba de un local de ropa para niños, sino de una reconocida marca de ropa deportiva, y otros llegaron a apostar que podría ser abuela. "¿Migueles es el papá? ¿Será madre soltera? ¿O capaz que vaya a ser abuela? El hijo mayor está en convivencia hace rato, ¿podría ser o no?", comentaron en X.

Embed

¿Qué se sabe de la vida amorosa de Wanda Nara?

Wanda Nara está ocupada en las grabaciones de MasterChef Celebrity, aunque se hace tiempo para dedicarse a su vida amorosa. La empresaria tiene hasta el momento cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con el exfutbolista Maxi López, y Francesca e Isabella, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray Mauro Icardi.

Hasta hace semanas dijo que le gustaría "agrandar" la familia, aunque está distanciada de su último novio, el empresario inmobiliario Martín Migueles. También circuló la versión de que volvió a hablar con su amigo y expareja L-Gante, y que están "más cerca que nunca", según su propio entorno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

últimas noticias

El agresor es conocido en el barrio y vive en situación de calle.

Video: un hombre fue golpeado por un desconocido mientras caminaba con su hija en andas

Hace 56 minutos
play
Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.

Tropiezo de Racing en su estreno en el Torneo Apertura: perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata

Hace 1 hora
play
Incendios en Chubut. Algunos focos están incontrolables por las altas temperaturas y los fuertes vientos. 

Incendios en Chubut: intervienen la administración del Parque Nacional Los Alerces

Hace 1 hora
La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

Hace 1 hora
play
Messi mira el festejo de los jugadores de Alianza Lima

Dura derrota del Inter Miami de Messi: cayó 3-0 frente a Alianza Lima en el primer partido del año

Hace 1 hora