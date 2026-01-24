¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo Las imágenes grabadas en un exclusivo centro comercial pusieron a la conductora de Telefe otra vez en el ojo de la tormenta mediática. + Seguir en







La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo. Redes sociales

La imagen de Wanda Nara comprando ropa de bebé junto a una de sus hijas, sumada al gesto de la menor besándole la panza, encendió todas las alarmas sobre el presunto embarazo de su sexto hijo.

En el video que se difundió en redes sociales, se ve a la conductora de Telefe de paseo en un shopping con la menor, mientras llevaba en su mano un conjunto de ropa para bebé. A medida que se reproducía la secuencia que difundió LAM, el programa de Ángel de Brito, los comentarios sobre la mediática fueron tendencia.

Aunque la compra podría ser para hacer un regalo, llamó la atención el comportamiento de su hija mayor, Francesca, quien besó la panza de su mamá mientras muchos de los visitantes del shopping las estaban filmando.

Algunos usuarios de redes remarcaron que no se trataba de un local de ropa para niños, sino de una reconocida marca de ropa deportiva, y otros llegaron a apostar que podría ser abuela. "¿Migueles es el papá? ¿Será madre soltera? ¿O capaz que vaya a ser abuela? El hijo mayor está en convivencia hace rato, ¿podría ser o no?", comentaron en X.

Embed Wanda comprando ropa de bebe y su hija le da un beso a la panza. Que pasa aca? pic.twitter.com/U7BZa5i5He — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 24, 2026 ¿Qué se sabe de la vida amorosa de Wanda Nara? Wanda Nara está ocupada en las grabaciones de MasterChef Celebrity, aunque se hace tiempo para dedicarse a su vida amorosa. La empresaria tiene hasta el momento cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con el exfutbolista Maxi López, y Francesca e Isabella, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray Mauro Icardi.