Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La cantante estadounidense había incluido a Buenos Aires en su gira, pero canceló la presentación inesperadamente a pesar de que irá a otros países latinoamericanos. Hizo un descargo público sobre su faltazo y los seguidores no dudaron en responderle.

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

La suspensión del concierto de la cantante Kali Uchis dejó una herida abierta entre los fanáticos argentinos, que la esperaban para verla en Buenos Aires el próximo 10 de febrero. El comunicado oficial dejó gusto a poco entre los seguidores locales, ya que no se explicaron los motivos de la decisión.

La artista estadounidense no se quedó callada ante las críticas de sus seguidores, que la llenaron de reproches en redes sociales. En su descargo, la joven escribió: "Por favor, dejen de culpar a los artistas, que esto no tiene nada que ver con nosotros. Tampoco es necesario ser tan grosero, también soy una persona y una mamá aquí".

En simultáneo con las opiniones en su contra, la compositora aseguró que el tema está fuera de su control: "No puedo hablar de eso y tampoco fue mi decisión".

Entre las especulaciones de los fanáticos, se mencionó la escasa difusión que tuvo el show, lo que habría derivado en una baja venta de entradas. "¿Cuál era el porcentaje total vendido hasta la fecha de la cancelación?", "No habrá vendido nada, nula la promoción del concierto", y "Posta me quiero morir, esto lo re esperaba y que lo cancelen me da una bronca y una tristeza", fueron algunos de los comentarios en X.

Los fanáticos de la artista en X

¿Qué dice el comunicado por la cancelación de Kali Uchis?

Por su parte, la productora envió un comunicado a los compradores de entradas: "Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Kali Uchis, programado para el 10 de febrero de 2026 en Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado”.

Además, los organizadores detallaron que "el reembolso total del valor de la entrada (incluido el service charge) se procesará de forma automática y se acreditará en el mismo medio de pago utilizado para la compra”.

La visita de Uchis, que se caracteriza por hacer música en varios géneros como el soul, R&B, doo-wop, pop y reguetón, se promocionó como una de las artistas internacionales del 2026. Su presentación era para dar a conocer su álbum Sincerely: P.S, que fue un espaldarazo en su carrera y era un gran atractivo para el público local.

