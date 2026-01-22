23 de enero de 2026 Inicio
Video: compró por Facebook, quisieron robarle y se arrojó de un auto en movimiento

Un joven sufrió un violento asalto tras acordar una compra mediante Marketplace, pero saltó del vehículo hacia el asfalto cuando notó que los delincuentes no tenían el producto. Se investiga si se trató de un intento de secuestro.

Se arrojó del auto luego de realizar una compra por Marketplace y encontrarse con el vendedor.

Un joven escapó de un grupo de delincuentes en la ciudad de Córdoba al tirarse de un vehículo en marcha tras un engaño por una supuesta venta. La víctima pactó la compra de un ventilador en la zona de Nueva Córdoba, pero los delincuentes lo obligaron a subir a un auto y le sustrajeron dinero.

El encuentro tuvo lugar en Plaza España, donde los agresores invitaron al comprador a ingresar a un Peugeot 208 para ver la mercadería. Una vez adentro, el conductor inició la marcha y se alejó del punto de reunión mientras amenazaba al damnificado. Todo quedó registrado en las cámaras monitoreadas por las fuerzas de seguridad.

Ante el temor por su integridad física, el joven abrió la puerta y se arrojó a la calle en la intersección de las calles Naciones Unidas y Pedro de Mendoza. En su caída, impactó contra un taxi estacionado y sufrió diversas heridas, golpes y raspones. Un servicio médico asistió a la víctima en el lugar, mientras la Policía de Córdoba inició un operativo cerrojo con apoyo de las cámaras del 911.

Los efectivos policiales capturaron a uno de los sospechosos, de 28 años, en el barrio Santa Isabel 3ª Sección. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el automóvil involucrado y un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia, que abrió una investigación para determinar si el motivo de la retención del comprador fue solo para concretar el robo o si se trató de un intento de secuestro.

El dramático relato de la víctima: "Parecía una película"

Ante el medio cordobés Telenoche, el joven relató los minutos de terror que atravesó dentro del rodado. “Los contacté a través de Marketplace, por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España; querían, primero, que les transfiera el dinero. Les dije que no hasta que vea el ventilador”, contó el joven sobre el inicio de la estafa.

Sobre el instante en que decidió salir del auto y arriesgar su vida, la víctima dio detalles precisos de las amenazas recibidas. “Me arrebató el celu, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar, porque me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, señaló con angustia.

