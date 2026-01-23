23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el castillo oculto que parece sacado de España

Se trata de uno de los atractivos arquitectónicos más singulares de la provincia.

Por
En Córdoba hay un castillo oculto que parece sacado de España.

En Córdoba hay un castillo oculto que parece sacado de España.

TripAdvisor
  • El Castillo Mudéjar se encuentra en el complejo Pueblo Encanto, ubicado en la localidad de Capilla del Monte, en el Valle de Punilla.
  • Este parque temático y casona de estilo español, con laberintos de cuarzo y un anfiteatro, está situado a los pies del Cerro Uritorco.
  • El recorrido abarca un parque temático de 10 hectáreas.
  • Su cercanía al centro de la localidad permite combinar la visita con otros atractivos turísticos, como senderos serranos, el Cuchi Corral o los circuitos históricos del pueblo.

Ubicado en Capilla del Monte, en el norte del Valle de Punilla, el Castillo Mudéjar es uno de los atractivos arquitectónicos más singulares de la provincia de Córdoba. Construido a comienzos del siglo XX, este edificio de estilo neo-mudéjar se alza sobre una colina con vistas privilegiadas al valle y se ha convertido en un ícono del paisaje serrano y en una parada obligada para quienes visitan la zona.

Se arrojó del auto luego de realizar una compra por Marketplace y encontrarse con el vendedor.
Te puede interesar:

Video: compró por Facebook, quisieron robarle y se arrojó de un auto en movimiento

El castillo se destaca por su diseño inspirado en la arquitectura árabe-andaluza, con arcos, torres, balcones y detalles ornamentales que lo diferencian de cualquier otra construcción de la región. Actualmente funciona como espacio cultural y gastronómico, por lo que es posible recorrer sus instalaciones, conocer su historia y disfrutar de exposiciones, muestras y eventos que se realizan a lo largo del año. El acceso hasta el lugar también invita a realizar caminatas y paseos tranquilos, ideales para apreciar el entorno natural.

La experiencia se completa con las vistas panorámicas que ofrece el Castillo Mudéjar, desde donde se puede observar La Cumbre, las sierras y el verde característico del valle. Su cercanía al centro de la localidad permite combinar la visita con otros atractivos turísticos, como senderos serranos, el Cuchi Corral o los circuitos históricos del pueblo. Así, el castillo se presenta como un punto donde la historia, la arquitectura y el paisaje se encuentran en perfecta armonía.

Castillo Mudejar

Dónde queda Castillo Mudejar

El Castillo Mudéjar, a menudo asociado con el complejo Pueblo Encanto, se encuentra en la localidad de Capilla del Monte, dentro del Valle de Punilla. Este parque temático y casona de estilo español, con laberintos de cuarzo y un anfiteatro, está situado a los pies del Cerro Uritorco.

Qué puedo hacer en Castillo Mudejar

En el Castillo Mudéjar de Pueblo Encanto en Capilla del Monte, Córdoba, se pueden realizar visitas guiadas diurnas y nocturnas para explorar su arquitectura de influencia morisca, incluyendo el Patio Andaluz, mientras se conoce la historia de la familia Estevez y la Condesa del Río Tajo.

El recorrido abarca un parque temático de 10 hectáreas con el Laberinto de Cuarzo, el "Mirante de los Enamorados" con vistas al cerro Uritorco, el Domo Salón de los Espejos, un escenario con forma de guitarra, fuentes de azulejos, bosques celtas y, en verano, disfrutar de su piscina estilo romano.

Cómo llegar a Castillo Mudejar

Para llegar al Castillo Mudéjar en Capilla del Monte desde Córdoba Capital en auto, el viaje de aproximadamente 101 km (alrededor de 1 hora y 48 minutos) comienza saliendo de la capital por la RN20, para luego tomar la Variante Costa Azul/RP73 y después incorporarse a la Autopista Punilla; seguidamente, se debe continuar por la RN38 en dirección norte, atravesando el Valle de Punilla y pasando por localidades como Villa Carlos Paz y Cosquín, hasta llegar a Mariano Moreno en Capilla del Monte.

Para llegar al Castillo Mudéjar en Capilla del Monte desde Córdoba Capital en colectivo, hay que dirigirse a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y adquirir un pasaje a Capilla del Monte con empresas como Grupo Sarmiento o ERSA, un viaje que toma aproximadamente 3 horas y 17 minutos con un costo estimado entre $8500 y $23000; una vez llegues a la Terminal de Capilla del Monte (Rivadavia 540), el castillo, ubicado en 9 de Julio 602-650, se encuentra a unas pocas cuadras de distancia, siendo accesible fácilmente a pie, o si se prefiere, en taxi o remis.

Para llegar al Castillo Mudéjar desde Buenos Aires en avión, el primer paso es tomar un vuelo desde Aeroparque (AEP) o Ezeiza (EZE) hasta el Aeropuerto Internacional de Córdoba (COR) con aerolíneas como Flybondi, JetSMART o Aerolíneas Argentinas, un vuelo que dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y tiene un costo promedio de $294.515 ida y vuelta.

Una vez en el aeropuerto de Córdoba, las opciones para llegar a Capilla del Monte, que está a unos 84 km de distancia, incluyen tomar el AeroBus hasta la Terminal de Ómnibus de Córdoba y desde allí otro colectivo (como Grupo Sarmiento o ERSA) hasta la terminal de Capilla del Monte (un viaje total de unas 4 horas).

También se puede alquilar un auto o tomar un remis/taxi directamente desde el aeropuerto, lo cual toma cerca de 1 hora y 30 minutos por el Camino del Cuadrado y la RN38; finalmente, desde la terminal de Capilla del Monte, el castillo, ubicado en 9 de Julio 602-650, está a una corta distancia a pie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pueblito con una impronta única por su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales.

Turismo en Córdoba: el pueblo con una impronta única con su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

En Córdoba hay una cascada que invita a relajarse con el sonido del agua.

Turismo en Córdoba: la cascada para nadar en ollas de agua cristalina

En Córdoba hay un pueblo muy famoso conocido por su miel y sus hermosos paisajes.

Turismo en Córdoba: el pueblo maravilloso conocido por su miel

El Museo Polifacético Rocsen tiene en su fachada 49 estatuas de figuras históricas, esculpidas por Juan Santiago Bouchon.

Museo Polifacético Rocsen: el imponente sitio lleno de historia en el paraíso del Valle de Traslasierra

El río Suquía a la altura del puente Sarmiento, en donde murió ahogado un joven.

Córdoba: un hombre murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Suquía

Rating Cero

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

Lali Espósito charló con estudiantes en un encuentro de Fundación Sí. 

Lali Espósito, sobre su posición política: "Tuve una crianza más bien peronista"

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

últimas noticias

ARCA puede aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio. Además, como el organismo ya cuenta con los datos de facturación, puede realizar una recategorización de oficio y ubicar al contribuyente en la categoría correcta a partir de marzo.

Estas son las preguntas claves para poder hacer la recategorización de ARCA en 2026

Hace 10 minutos
La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

Hace 17 minutos
Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Hace 18 minutos
Nuevos incendios en La Pampa.

Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas

Hace 21 minutos
Javier Milei ya está en el país. 

El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Milei a Davos

Hace 59 minutos