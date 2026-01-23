Turismo en Córdoba: el castillo oculto que parece sacado de España

Ubicado en Capilla del Monte, en el norte del Valle de Punilla, el Castillo Mudéjar es uno de los atractivos arquitectónicos más singulares de la provincia de Córdoba . Construido a comienzos del siglo XX, este edificio de estilo neo-mudéjar se alza sobre una colina con vistas privilegiadas al valle y se ha convertido en un ícono del paisaje serrano y en una parada obligada para quienes visitan la zona.

El castillo se destaca por su diseño inspirado en la arquitectura árabe-andaluza, co n arcos, torres, balcones y detalles ornamentales que lo diferencian de cualquier otra construcción de la región. Actualmente funciona como espacio cultural y gastronómico , por lo que es posible recorrer sus instalaciones, conocer su historia y disfrutar de exposiciones, muestras y eventos que se realizan a lo largo del año. El acceso hasta el lugar también invita a realizar caminatas y paseos tranquilos, ideales para apreciar el entorno natural.

La experiencia se completa con las vistas panorámicas que ofrece el Castillo Mudéjar, desde donde se puede observar La Cumbre, las sierras y el verde característico del valle. Su cercanía al centro de la localidad permite combinar la visita con otros atractivos turísticos, como senderos serranos, el Cuchi Corral o los circuitos históricos del pueblo. Así, el castillo se presenta como un punto donde la historia, la arquitectura y el paisaje se encuentran en perfecta armonía.

El Castillo Mudéjar, a menudo asociado con el complejo Pueblo Encanto, se encuentra en la localidad de Capilla del Monte, dentro del Valle de Punilla. Este parque temático y casona de estilo español, con laberintos de cuarzo y un anfiteatro, est á situado a los pies del Cerro Uritorco.

En el Castillo Mudéjar de Pueblo Encanto en Capilla del Monte, Córdoba, se pueden realizar visitas guiadas diurnas y nocturnas para explorar su arquitectura de influencia morisca, incluyendo el Patio Andaluz , mientras se conoce la historia de la familia Estevez y la Condesa del Río Tajo .

El recorrido abarca un parque temático de 10 hectáreas con el Laberinto de Cuarzo, el "Mirante de los Enamorados" con vistas al cerro Uritorco, el Domo Salón de los Espejos, un escenario con forma de guitarra, fuentes de azulejos, bosques celtas y, en verano, disfrutar de su piscina estilo romano.

Cómo llegar a Castillo Mudejar

Para llegar al Castillo Mudéjar en Capilla del Monte desde Córdoba Capital en auto, el viaje de aproximadamente 101 km (alrededor de 1 hora y 48 minutos) comienza saliendo de la capital por la RN20, para luego tomar la Variante Costa Azul/RP73 y después incorporarse a la Autopista Punilla; seguidamente, se debe continuar por la RN38 en dirección norte, atravesando el Valle de Punilla y pasando por localidades como Villa Carlos Paz y Cosquín, hasta llegar a Mariano Moreno en Capilla del Monte.

Para llegar al Castillo Mudéjar en Capilla del Monte desde Córdoba Capital en colectivo, hay que dirigirse a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y adquirir un pasaje a Capilla del Monte con empresas como Grupo Sarmiento o ERSA, un viaje que toma aproximadamente 3 horas y 17 minutos con un costo estimado entre $8500 y $23000; una vez llegues a la Terminal de Capilla del Monte (Rivadavia 540), el castillo, ubicado en 9 de Julio 602-650, se encuentra a unas pocas cuadras de distancia, siendo accesible fácilmente a pie, o si se prefiere, en taxi o remis.

Para llegar al Castillo Mudéjar desde Buenos Aires en avión, el primer paso es tomar un vuelo desde Aeroparque (AEP) o Ezeiza (EZE) hasta el Aeropuerto Internacional de Córdoba (COR) con aerolíneas como Flybondi, JetSMART o Aerolíneas Argentinas, un vuelo que dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y tiene un costo promedio de $294.515 ida y vuelta.

Una vez en el aeropuerto de Córdoba, las opciones para llegar a Capilla del Monte, que está a unos 84 km de distancia, incluyen tomar el AeroBus hasta la Terminal de Ómnibus de Córdoba y desde allí otro colectivo (como Grupo Sarmiento o ERSA) hasta la terminal de Capilla del Monte (un viaje total de unas 4 horas).

También se puede alquilar un auto o tomar un remis/taxi directamente desde el aeropuerto, lo cual toma cerca de 1 hora y 30 minutos por el Camino del Cuadrado y la RN38; finalmente, desde la terminal de Capilla del Monte, el castillo, ubicado en 9 de Julio 602-650, está a una corta distancia a pie.