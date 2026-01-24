Incendios en Chubut: intervienen la administración del Parque Nacional Los Alerces

Por pedido del gobernador Ignacio Torres, el intendente fue desplazado y la Administración de Parques Nacionales estará a cargo de la gestión de combate del fuego. La provincia había denunciado "negligencia" y "falta de previsión".

Incendios en Chubut. Algunos focos están incontrolables por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres , impulsó la intervención de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Parque Nacional Los Alerces tras más de 45 días de incendios forestales activos. La medida busca asegurar la regularización del funcionamiento institucional y administrativo ante la grave crisis ambiental que afecta a la región. Un comité transitorio tomará el mando del área protegida para fortalecer las acciones operativas frente a la emergencia ígnea.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La decisión ocurrió luego de que Torres solicitara al Gobierno, a través de la Cámara de Turismo de Chubut, que se removiera a las autoridades del Parque por negligencia y falta de previsión. Los prestadores locales exigieron la salida de Danilo Hernández Otaño , hasta ahora intendente del parque, quien en reiteradas oportunidades defendió su gestión. La APN, con Sergio Martín Álvarez como titular, oficializó la medida tras una reunión de su cúpula directiva donde analizaron el estado de las áreas bajo su jurisdicción.

El incendio forestal ya consumió más de 10 mil hectáreas de bosque nativo en la Patagonia . " Se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional ", explicaron desde el organismo nacional. El objetivo principal reside en la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos durante esta excepcional situación.

Las autoridades nacionales también justificaron la intervención por la existencia de causas judiciales en curso en Esquel . La APN dispuso "extremar los recaudos institucionales para preservar el normal desempeño de las tareas de conservación". Esta reorganización pretende " garantizar una gestión eficaz y coordinada " en el cumplimiento de la Ley 22.351 .

Hernández Otaño reconoció la gravedad del siniestro, pero defendió el operativo de combate inicial. El exfuncionario detalló que el fuego comenzó en un sector remoto con difícil acceso para las cuadrillas. " A ese combustible muerto se le suma hoy la masa vegetal de plantas en estrés hídrico por la peor sequía en 60 años ", afirmó, y justificó las acciones tomadas bajo su liderazgo.

Danilo Hernández Otaño Danilo Hernández Otaño, ex intendente del Parque Nacional Los Alerces Captura de video

La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces había presentado la denuncia penal contra Hernández Otaño y la cúpula operativa del parque. La acusación alcanza a la jefa de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y al jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas. La imputación señala presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes durante el inicio del fuego en diciembre de 2025.

Los denunciantes sostienen que hubo una escasa cantidad de combatientes enviados a la zona del desastre tras la caída de rayos. La Justicia Federal de Chubut deberá determinar ahora la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de la crisis.

Se reactivó el fuego en Chubut por la ola de calor y los pobladores se resisten a la evacuación

El fuego en Chubut no da respiro y, con el reavivamiento de algunos focos en los últimos días a causa de las ráfagas y las temperaturas altas, ya son más de 30 mil las hectáreas arrasadas, mientras los bomberos trabajan sin parar para contener las llamas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó varios días sin lluvias y con temperaturas elevadas, por lo cual las autoridades apuestan a redoblar esfuerzos en la coordinación para impedir que el fuego continúe expandiéndose.

Incendios en Chubut

El avance de los incendios, intensificados por las condiciones meteorológicas hostiles, afecta áreas de alto valor ambiental como el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde bosques nativos se encuentran seriamente dañados.