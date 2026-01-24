Tropiezo de Racing en su estreno en el Torneo Apertura: perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata La Academia pagó caro su flojo comienzo, reaccionó cuando ya era tarde en el Bosque y cayó frente a Gimnasia, que se impuso con un golazo de Barros Schelotto y otro de Torres. Conechny marcó el descuento. Por + Seguir en







Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.

Racing cayó derrotado por 2-1 frente a Gimnasia de la Plata, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 1ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. La Academia no encontró respuestas en el arranque del encuentro, mejoró en el final pero no alcanzó: el Lobo se quedó con el triunfo con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto y un tanto de Franco Torres; Tomás Conechny descontó para la visita.

El equipo de Gustavo Costas, con sus flamantes refuerzos Valentín Carboni y Matko Miljevic en cancha, fue sorprendido por el Lobo platense que salió a buscar desde el arranque el resultado. Los de Fernando Zaniratto encontraron la diferencia a los 9' del primer tiempo con un golazo inolvidable de su joyita, Barros Schelotto.

El hijo del mellizo Guillermo, con la 10 en la espalda, hizo delirar al Bosque con un tanto de otro partido: a través de un tiro de esquina, el pibe de 19 años frotó la lámpara y con un remate de zurda que tomó una comba inusual, metió el balón por el segundo palo al arquero de Racing, Facundo Cambeses.

Un desconocido Racing, que no encontraba juego ni por abajo con Carboni, ni por arriba con Maravilla Martínez, volvió a sufrir otro golpe en el arranque del segundo tiempo. Tras una linda jugada colectiva, el delantero Franco Torres definió entrando al área chica para un resultado que era más que justo: el Lobo borró de la cancha a la Academia.

nacho fernandez gimnasia Pasado y presente en el Lobo: Nacho Fernández abraza a Nicolás Barros Schelotto. Costas movió el banco con la ilusión de despabilar a su equipo, que no daba pie con bola en el Bosque y recién sobre el final del partido logró descontar el marcador, con un tanto de Conechny, ingresado en el segundo tiempo, tras una floja respuesta del arquero local, Nelson Insfran. No fue suficiente, Gimnasia dio el golpe en La Plata.