La escapada de Buenos Aires a un destino que lo comparan con Marsella

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada . En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Villa Nougués , una pequeña localidad ubicada en Tucumán a la cual muchos comparan con Marsella . Esto se debe a su arquitectura de inspiración europea y su atmósfera de pueblo tradicional . Su ambiente y magnetismo, si bien tienen su propia esencia, recuerdan a la ciudad francesa.

Este destino destaca por sus impresionantes vistas panorámicas de las sierras tucumanas , así como por sus calles empedradas, que transportan a los turistas a una época medieval. Se trata de un sitio perfecto para encontrar tranquilidad y desconectarse del ritmo urbano.

Villa Nougués se encuentra en Tucumán , a apenas 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán , la capital de la provincia.

Qué puedo hacer en Villa Nougués

Villa Nougués tiene como principal atractivo sus vistas y paisajes. El pueblo y las casas conviven entre los árboles y el entorno natural, lo cual hace la experiencia mucho más hermosa. Asimismo, sus calles empedradas que remiten a la apariencia de los tradicionales pueblos europeos.

Por otra parte, sus edificaciones históricas, muchas de las cuales datan del siglo XIX, mantienen elementos arquitectónicos singulares que las convierten en puntos imperdibles dentro del recorrido.

Cómo llegar a Villa Nougués

Existen diferentes formas de llegar a Villa Nougués. Para quienes priorizan el tiempo, la opción más conveniente es volar desde Buenos Aires —Aeroparque Jorge Newbery (AEP)— hasta San Miguel de Tucumán —Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo (TUC), en San Miguel de Tucumán—, en un viaje que dura dos horas. Luego, trasladarse hacia el pueblo puede ser a través de un taxi o vehículo particular, que toma 40 minutos.

De todas formas, también se puede llegar a través de un micro de larga distancia. Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (Buenos Aires) hasta Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, el viaje dura entre 16 y 18 horas. También se puede ir en auto, y tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando Rosario, Córdoba y Santiago del Estero.