4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada de Buenos Aires a un destino que lo comparan con Marsella

Calles empedradas, paisajes únicos y edificios medievales conforman un pueblo que parece detenido en el tiempo.

Por
Cómo llegar a este pintoresco pueblo tucumano.

Cómo llegar a este pintoresco pueblo tucumano.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Alrededor de un volcán en Mendoza, existen unas aguas termales ideales para relajarse.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el sitio mendocino que no conocías y tiene paisajes únicos

Uno de ellos es Villa Nougués, una pequeña localidad ubicada en Tucumán a la cual muchos comparan con Marsella. Esto se debe a su arquitectura de inspiración europea y su atmósfera de pueblo tradicional. Su ambiente y magnetismo, si bien tienen su propia esencia, recuerdan a la ciudad francesa.

Este destino destaca por sus impresionantes vistas panorámicas de las sierras tucumanas, así como por sus calles empedradas, que transportan a los turistas a una época medieval. Se trata de un sitio perfecto para encontrar tranquilidad y desconectarse del ritmo urbano.

villa nougues 2

Dónde queda Villa Nougués

Villa Nougués se encuentra en Tucumán, a apenas 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia.

Qué puedo hacer en Villa Nougués

Villa Nougués tiene como principal atractivo sus vistas y paisajes. El pueblo y las casas conviven entre los árboles y el entorno natural, lo cual hace la experiencia mucho más hermosa. Asimismo, sus calles empedradas que remiten a la apariencia de los tradicionales pueblos europeos.

Por otra parte, sus edificaciones históricas, muchas de las cuales datan del siglo XIX, mantienen elementos arquitectónicos singulares que las convierten en puntos imperdibles dentro del recorrido.

villa nougues 3

Cómo llegar a Villa Nougués

Existen diferentes formas de llegar a Villa Nougués. Para quienes priorizan el tiempo, la opción más conveniente es volar desde Buenos Aires —Aeroparque Jorge Newbery (AEP)— hasta San Miguel de Tucumán —Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo (TUC), en San Miguel de Tucumán—, en un viaje que dura dos horas. Luego, trasladarse hacia el pueblo puede ser a través de un taxi o vehículo particular, que toma 40 minutos.

De todas formas, también se puede llegar a través de un micro de larga distancia. Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (Buenos Aires) hasta Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, el viaje dura entre 16 y 18 horas. También se puede ir en auto, y tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando Rosario, Córdoba y Santiago del Estero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una reserva en Unquillo, ofrece la posibilidad de avistar una gran diversidad de aves autóctonas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural oculta que tiene un sinfín de senderos para pasear

Si se busca una localidad rural y campestre en Córdoba, Ambul es una de las mejores opciones para conocer.

Viajar a Córdoba: el pueblito que hace un pan casero y un queso de cabra de locos

Dónde queda este precioso lugar cercano a la capital.

Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Londres, Catamarca, fue fundada en 1558 y conserva un patrimonio histórico único.

Turismo en Argentina: el destino que pocos conocen y tiene paisajes de película para ver en primavera

Un destino mendocino con túneles, capilla y leyendas que revive la huella jesuita en medio de un paisaje desértico y montañoso.

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene minas jesuitas y es perfecto para conocer en primavera

En San Antonio de los Cobres, ubicada a más de 3 mil metros de altura, se celebra la Fiesta de la Pachamama.

Viajar a Salta: el pueblito que celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama

Rating Cero

De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión.

Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo"

Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. 

¿Ya no le importa? Marvel no tiene planes a largo plazo de un importante personaje que además es querido por los fans

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Moria Casán será conductora en El Trece.

Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

últimas noticias

Mauricio Macri retomó el vínculo con Javier Milei. 

Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Hace 6 minutos
Argentina, entre los peores países en inversión deportiva.

Argentina, entre los presupuestos deportivos más bajos de Latinoamérica: el plan para recuperar la autonomía del ENARD

Hace 27 minutos
La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Hace 1 hora
play
Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Hace 1 hora
En tan sólo 5 minutos, se puede comer unas deliciosas costillas de cerdo con miel y mostaza.

En 5 minutos: la receta veloz para llevar las costillas de cerdo a otro nivel de sabor cuando no hay tiempo

Hace 1 hora