Osvaldo Jaldo criticó a Javier Milei por difundir un mapa sin Tucumán: "No le falten el respeto a las provincias" Tras la polémica del domingo, el gobernador consideró que "hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme". Por Agregar C5N en









Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó con dureza este martes al presidente Javier Milei tras la difusión en redes sociales de un mapa de la actividad económica argentina que omitió al territorio tucumano y a las Islas Malvinas.

El mandatario provincial expresó su fuerte rechazo ante la quita de la jurisdicción en el gráfico oficial. "Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme", afirmó Jaldo.

Asimismo, el gobernador advirtió que la imagen digital pasó por la revisión de múltiples funcionarios nacionales sin que ninguno advirtiera la mutilación del territorio de Santa Fe y la ausencia de los archipiélagos del Atlántico Sur. Para Jaldo, la publicación refleja "una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular".

El dirigente tucumano exigió una mayor responsabilidad a los asesores del jefe de Estado y reclamó de forma directa: "No le falten el respeto a las provincias". De igual modo, solicitó la incorporación de colaboradores con un conocimiento real de la geografía del país para evitar este tipo de agravios institucionales.

La publicación que compartió Javier Milei y encendió el enojo de Osvaldo Jaldo El conflicto político escaló luego de que el Presidente subiera a su cuenta de la plataforma X un supuesto "Mapa del Crecimiento de Argentina". La ilustración exhibía datos sobre la variación interanual de la actividad económica de cada provincia correspondientes a marzo de 2026, bajo una cartografía defectuosa.