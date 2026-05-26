26 de mayo de 2026 Inicio
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Osvaldo Jaldo criticó a Javier Milei por difundir un mapa sin Tucumán: "No le falten el respeto a las provincias"

Tras la polémica del domingo, el gobernador consideró que "hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme".

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Osvaldo Jaldo

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

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El mandatario provincial expresó su fuerte rechazo ante la quita de la jurisdicción en el gráfico oficial. "Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme", afirmó Jaldo.

Asimismo, el gobernador advirtió que la imagen digital pasó por la revisión de múltiples funcionarios nacionales sin que ninguno advirtiera la mutilación del territorio de Santa Fe y la ausencia de los archipiélagos del Atlántico Sur. Para Jaldo, la publicación refleja "una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular".

El dirigente tucumano exigió una mayor responsabilidad a los asesores del jefe de Estado y reclamó de forma directa: "No le falten el respeto a las provincias". De igual modo, solicitó la incorporación de colaboradores con un conocimiento real de la geografía del país para evitar este tipo de agravios institucionales.

La publicación que compartió Javier Milei y encendió el enojo de Osvaldo Jaldo

El conflicto político escaló luego de que el Presidente subiera a su cuenta de la plataforma X un supuesto "Mapa del Crecimiento de Argentina". La ilustración exhibía datos sobre la variación interanual de la actividad económica de cada provincia correspondientes a marzo de 2026, bajo una cartografía defectuosa.

X Javier Milei

El gráfico gubernamental atribuyó el origen de las estadísticas a un estudio del IAE Business School, escuela de negocios que pertenece a la Universidad Austral. No obstante, la mención de este origen desató una controversia inmediata con las autoridades académicas debido a la falsedad de la fuente citada.

La institución universitaria emitió un comunicado oficial en el cual desmintió cualquier vínculo con el material subido por el Presidente. La entidad aclaró de forma tajante que los datos no pertenecen a sus informes oficiales y que jamás publicaron ese contenido en su reporte mensual.

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