Se supo la verdad por la que Santiago del Moro está más distante con Andrea del Boca en Gran Hermano

El conductor habría decidido tomar otra postura con la participante que volvió a la casa. Los motivos.

Nuevas versiones aseguran a qué se debe la nueva relación en el reality entre el conductor y la participante.

La relación entre Santiago del Moro y Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en polémica luego de que en un programa de espectáculos revelaran el verdadero motivo detrás del cambio de actitud del conductor hacia la actriz. Según explicaron algunos panelistas, el conductor decidió tomar distancia para evitar nuevas especulaciones sobre un supuesto trato preferencial hacia la participante dentro del reality de Telefe .

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El tema explotó en redes porque semanas atrás ambos mostraban una relación mucho más cercana al aire, con bromas y momentos de complicidad que ahora prácticamente desaparecieron. La situación se agravó después del accidente que sufrió Andrea del Boca dentro de la casa y de las críticas que recibió la producción por su regreso al juego mediante el polémico Golden Ticket .

En Sálvese Quien Pueda (América TV) aseguraron que el verdadero enojo de Santiago del Moro habría comenzado después de la salida médica de Andrea del Boca de la casa. La periodista Pía Shaw señaló que el conductor buscó mantener una postura más fría para proteger el show y frenar rumores relacionados con privilegios y versiones sobre beneficios especiales para la participante.

“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente” , explicó, quien luego aclaró que el distanciamiento “lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella” .

La panelista del programa SQP agregó además: “Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”. Sus palabras fueron en referencia a las versiones sobre supuestos privilegios y beneficios para Andrea del Boca dentro del programa.

“Ya no le causa gracia, no le interesa”, opinó Sabrina Rojas sobre la actitud actual de Del Moro hacia Andrea del Boca. Luego, Ximena Capristo fue más directa y lanzó: “Santiago no es el mismo que antes con Andrea. Ahora le tira unos palitos...”.

Según contó Nicolás Peralta, el conductor quedó molesto porque la actriz decidió no realizar entrevistas ni participar de programas satélite de Telefe tras abandonar temporalmente el reality luego de romperse un diente. El periodista reveló cuál sería el verdadero motivo del enojo: “Santiago del Moro estaba enojado con Andrea del Boca porque no hizo notas” tras salir de la casa luego de romperse un diente.

Aunque semanas atrás Del Moro había salido públicamente a defenderla y sostuvo que “nadie tiene obligación” de dar notas, puertas adentro el malestar habría quedado instalado. Todo ocurre en medio de una edición marcada por acusaciones de favoritismo, críticas a la producción y cambios constantes dentro de la casa tras el ingreso de nuevos participantes.