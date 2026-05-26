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Gerardo Romano preocupó a sus seguidores tras mostrarse internado: los detalles de su salud

El actor subió fotos y un video desde una camilla de un hospital a horas de haber terminado su función de teatro junto a Ana María Picchio.

El actor alertó sobre su salud en un video que se volvió viral en redes.

El actor alertó sobre su salud en un video que se volvió viral en redes.

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Las imágenes de Gerardo Romano en una cama de un hospital, preocuparon a sus seguidores, aunque el actor tuvo una salida humorística ante su internación. Horas después de la difusión del video se conoció cuál es su estado de salud.

Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.
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El actor, de 79 años, que hace un tiempo reveló que tiene Parkinson, causó sorpresa con un video viral en su cuenta de Instagram. Se lo vio acostado en una camilla, con una manta y vestido con bata de paciente.

Con los dedos en V, fiel a su estilo descontracturado, lanzó la frase frente a cámara: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. El mensaje se hizo viral en redes y el artista recibió el apoyo del público, seguidores y colegas. "Tuve un varón...", ironizó.

Carlos Rottemberg salió a aclarar la situación que vive el protagonista de El Secreto, junto a Ana María Picchio, y llevó tranquilidad a sus seguidores. Se trató de "un estudio previsto" y a una rutina médica que estaba agendad con anterioridad.

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El productor teatral aseguró que “mañana hará teatro”, tras conocerse que la función de este lunes, en el Teatro Multitabaris de la Ciudad, se realizó con normalidad. La comedia dramática, dirigida por Manuel González Gil, trata sobre la vida de una pareja de recién jubilados enfrentando un secreto inesperado.

Qué enfermedad padece Gerardo Romano

Gerardo Romano padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica que le fue diagnosticada en 2024. A pesar del diagnóstico, sigue trabajando y tiene una vida activa, hace natación y bicicleta para sobrellevar el cuadro que se caracteriza la rigidez y temblores.

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