Gerardo Romano preocupó a sus seguidores tras mostrarse internado: los detalles de su salud El actor subió fotos y un video desde una camilla de un hospital a horas de haber terminado su función de teatro junto a Ana María Picchio. Agregar C5N en









El actor alertó sobre su salud en un video que se volvió viral en redes. Redes sociales

Las imágenes de Gerardo Romano en una cama de un hospital, preocuparon a sus seguidores, aunque el actor tuvo una salida humorística ante su internación. Horas después de la difusión del video se conoció cuál es su estado de salud.

El actor, de 79 años, que hace un tiempo reveló que tiene Parkinson, causó sorpresa con un video viral en su cuenta de Instagram. Se lo vio acostado en una camilla, con una manta y vestido con bata de paciente.

Con los dedos en V, fiel a su estilo descontracturado, lanzó la frase frente a cámara: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. El mensaje se hizo viral en redes y el artista recibió el apoyo del público, seguidores y colegas. "Tuve un varón...", ironizó.

Carlos Rottemberg salió a aclarar la situación que vive el protagonista de El Secreto, junto a Ana María Picchio, y llevó tranquilidad a sus seguidores. Se trató de "un estudio previsto" y a una rutina médica que estaba agendad con anterioridad.

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