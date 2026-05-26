26 de mayo de 2026 Inicio
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Revelan el curioso pedido del DT de Francia en el vestuario argentino, tras perder la final en Qatar 2022

Un utilero y el masajista de la selección albiceleste confirmaron que, tras el triunfo argentino, Didier Deschamps se acercó hasta el vestuario de la "Scaloneta" e hizo una solicitud muy especial.

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El entrenador francés etuvo en el vestuario argentino tras la derrota de su selección en 2022. 

El entrenador francés etuvo en el vestuario argentino tras la derrota de su selección en 2022. 

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El utilero Mario De Stéfano y el masajista Marcelo D'Andrea revelaron los detalles de una visita al vestuario de la selección argentina una vez finalizada la histórica definición en el Mundial de Qatar 2022 que consagró a la "scaloneta". Según los colaboradores, el técnico francés, Didier Deschamps, pidió una camiseta albiceleste del campeón del mundo. "Marito le tuvo que dar", aseguró D'Andrea.

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En una entrevista realizada por TNT Sports, en donde repasaron la histórica jornada del 18 de diciembre de 2022, De Stéfano y D'Andrea contaron una curiosa anécdota que involucró al entrenador del conjunto europeo, luego de la premiación oficial en la que recibió la medalla del segundo puesto. "El técnico de Francia esperó a que se vayan todos con un respeto… y vino a pedir una camiseta de la selección argentina", detallaron.

Los argentinos respondieron al pedido y obsequiaron una casaca del campeón a Deschamps. "Sí, habla castellano, vino con todo el respeto y Marito le tuvo que dar", señalaron. Sin embargo, aclararon que no es la primera vez que reciben estas peticiones. "No me vas a creer, pero por la camiseta de la selección argentina los japoneses y chinos se desesperan", sumaron.

En la misma línea, sumaron: "Todo lo que es Europa, cualquier selección, entre ellas Brasil, más allá de la rivalidad. Todos los rivales del mundo. Y la camiseta de Messi la quieren los técnicos de cualquier equipo, ya no te estoy hablando de selecciones, de cualquier equipo. Es una locura".

El indispensable trabajo de los utileros y las historias en el vesturio

"Soy muy obsesivo con la ropa. Estás representando a toda la República Argentina. Todo tiene que ser de 10. En la selección no puede haber una falla, ninguna. Ni una mancha, ni una media rota, ni un pantalón que tenga alguna cosita. Tiene que ser impecable", mencionó De Stéfano al describir la meticulosa tarea diaria que lleva adelante dentro del predio de Ezeiza.

En un divertido ping pong sobre la intimidad del plantel, los auxiliares sacaron a la luz los diferentes perfiles que conviven. Los entrevistados coincidieron en que Rodrigo De Paul es el más "insoportable, gritón, jodón" y lo compararon con Emiliano "El Dibu" Martínez.

Camisetas de la Selección argentina en el vestuario
La tarea de los utileros de la selección argentina consta, entre otras cosas, de preparar la indumentaria correcta para cada jugador.

La tarea de los utileros de la selección argentina consta, entre otras cosas, de preparar la indumentaria correcta para cada jugador.

En tanto, afirmaron que el capitán Lionel Messi comparte el perfil más reservado junto con Nicolás Otamendi, quien, además, se encarga de poner música. También advirtieron que Lautaro Martínez es el más prolijo. "Es el extremo del orden. Todo lo que hace con la indumentaria, la ropa, yo no lo puedo creer. Se puede duchar y te da la toalla doblada", cerró.

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