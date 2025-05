Fitness: los mejores 5 ejercicios para entrenar los bíceps y que exploten de músculo

Como no tienen un gran tamaño, es fácil trabajarlos de manera aislada para darles volumen y definición. Una o dos sesiones de entrenamiento a la semana son suficientes para conseguir buenos resultados.

Los ejercicios de bíceps no pueden faltar en cualquier rutina de fuerza: no solo son uno de los músculos más visibles a nivel estético sino que, además, trabajarlos correctamente ayuda a realizar otros movimientos como las dominadas. Aunque hay una gran variedad de ejercicios fitness, existen cinco en particular que son ideales para entrenar los bíceps y que exploten de músculo.