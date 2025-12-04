4 de diciembre de 2025 Inicio
Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

Factores personales y tensiones en el vínculo pueden desencadenar conductas desleales. Entender estas motivaciones ayuda a interpretar su impacto emocional.

Aunque cada pareja define sus propias reglas

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.

  • La ruptura del acuerdo de exclusividad suele ser el eje que define una infidelidad y genera un fuerte impacto emocional.
  • Las reacciones ante una traición cambian según la historia personal, el contexto cultural y los límites que cada pareja establece.
  • Los efectos suelen abarcar cambios físicos, caída de la autoestima, conflictos internos y alteraciones en la convivencia.
  • Las causas pueden surgir de inquietudes individuales o de tensiones dentro del vínculo, dando lugar a comportamientos que dañan la relación.

La infidelidad aparece cuando se quiebra la idea de exclusividad que sostiene a la mayoría de los vínculos amorosos. Este tipo de episodio no solo afecta la dinámica cotidiana, sino que suele generar una sensación profunda de traición, con consecuencias emocionales de peso para quienes lo atraviesan.

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales. Las distintas formas que puede adoptar, su impacto y los factores que influyen en su gravedad dependen del entorno social, las experiencias previas y la manera en que cada persona entiende el compromiso afectivo.

Comprender sus manifestaciones y consecuencias ayuda a dimensionar el malestar que provoca y a identificar por qué algunas personas recurren a este tipo de conductas. A partir de esta lectura, es posible observar cómo influyen tanto los aspectos individuales como los problemas que atraviesa el vínculo.

Pareja distante

Por qué se es infiel

La infidelidad suele ser una señal de que algo no está funcionando dentro de la relación. Puede surgir por una sensación de insatisfacción, por un deseo de cubrir necesidades afectivas o por la búsqueda de estímulos que no se encuentran en el vínculo principal. En muchos casos, quien incurre en esta conducta siente que el compromiso perdió fuerza o que la relación dejó de generarle bienestar.

En el plano personal, varios factores pueden impulsar este comportamiento. El miedo a profundizar el compromiso es uno de los motivos más frecuente. Cuando alguien vive la pareja como una pérdida de libertad o ya no experimenta la emoción del inicio, puede intentar poner a prueba el lazo a través de una relación paralela. También influyen las inseguridades individuales, especialmente cuando la autoestima está debilitada. Algunas personas buscan validación externa, y la diferencia de edad en ciertos vínculos puede reflejar el intento de volver a etapas pasadas o de eludir el paso del tiempo.

Otro elemento habitual es atravesar una crisis personal. La rutina, la sobrecarga de responsabilidades o la desconexión emocional pueden generar vacío y desgaste. Esa sensación lleva a algunas personas a buscar vínculos nuevos que funcionen como alivio temporal. A esto se suma un perfil que disfruta de la conquista amorosa y no desea sostener una relación exclusiva, así como casos vinculados a la adicción al sexo, donde la falta de control impulsa encuentros sucesivos.

Las causas también pueden originarse en la relación misma. Las crisis de pareja, marcadas por poca comunicación, distancia afectiva y monotonía, fomentan el surgimiento de terceros. También, la rutina sexual contribuye al deterioro: la falta de deseo o una vida íntima reducida puede motivar la búsqueda de experiencias que devuelvan sensación de novedad. En ciertos casos, la infidelidad responde a un impulso de venganza, especialmente cuando hay inmadurez emocional o una historia reciente de heridas no resueltas.

