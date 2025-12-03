La rutina de ejercicios simples para tener el pecho durísimo: la terminás en 10 minutos Este entrenamiento es simple, fácil de adaptar a distintos niveles, y no requiere ningún equipo especial. Es perfecto para hacer en casa si tenés poco tiempo para dedicarle a la actividad física. Por + Seguir en







Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad. Freepik

El trabajo de pecho es parte importante de una rutina de cuerpo completo.

Fortalecer los pectorales ayuda a mejorar la postura y equilibrar el tren superior.

Esta rutina puede hacerse en casa y en solo 10 minutos.

Consiste en cuatro tipos de flexiones: clásicas, con manos juntas, inclinadas y con toque de hombros. El entrenamiento de pecho es una parte clave de cualquier rutina de entrenamiento, y no tiene que ver con motivos estéticos. Fortalecer los pectorales ayuda a mejorar la postura, equilibrar el tren superior y prevenir lesiones, y todo esto puede lograrse con una rutina simple que toma solo 10 minutos.

Los músculos del pecho son fundamentales para realizar movimientos de la vida diaria como levantar objetos pesados o abrir puertas. Trabajarlos y tonificarlos contribuye a estabilizar los hombros y la espalda, lo que a su vez permite pararse más derecho y evitar dolores en esa zona.

Si no tenés tiempo de ir al gimnasio, esta rutina de 10 minutos para pectorales es perfecta para hacer en casa o en cualquier espacio reducido, ya que no se necesita ningún tipo de equipamiento especial. Hacerla de manera regular y con cierto nivel de intensidad es suficiente para ver resultados en pocas semanas.

flexiones-de-brazos-4-1 Así es la rutina de 10 minutos para tener pectorales duros Esta rutina de 10 minutos para fortalecer los pectorales consiste en cuatro tipos distintos de flexiones. Lo ideal es realizarla unas dos veces por semana como parte de un entrenamiento de cuerpo completo.

Flexiones clásicas: tres series de 10 repeticiones.

tres series de 10 repeticiones. Flexiones con manos juntas: también se las conoce como "diamante", ya que las manos se colocan juntas debajo del pecho, con los pulgares e índices tocándose y formando un rombo. Se enfocan más en la parte interna del pecho. Son tres series de 10 repeticiones.

también se las conoce como "diamante", ya que las manos se colocan juntas debajo del pecho, con los pulgares e índices tocándose y formando un rombo. Se enfocan más en la parte interna del pecho. Son tres series de 10 repeticiones. Flexiones inclinadas: apoyá los pies sobre un escalón, banco u otra superficie para que queden un poco más elevados que tu cabeza y hombros, lo que permitirá trabajar la parte inferior del pectoral. Son tres series de 10 repeticiones.

apoyá los pies sobre un escalón, banco u otra superficie para que queden un poco más elevados que tu cabeza y hombros, lo que permitirá trabajar la parte inferior del pectoral. Son tres series de 10 repeticiones. Flexiones de toque de hombros: son iguales a las tradicionales pero, al subir a la posición de plancha, tenés que levantar una mano para tocar el hombro opuesto, bajarla y repetir el movimiento con el otro brazo. Luego volvés a bajar. Hacelas por 2 minutos.