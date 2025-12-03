3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La rutina de ejercicios simples para tener el pecho durísimo: la terminás en 10 minutos

Este entrenamiento es simple, fácil de adaptar a distintos niveles, y no requiere ningún equipo especial. Es perfecto para hacer en casa si tenés poco tiempo para dedicarle a la actividad física.

Por
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

Freepik
  • El trabajo de pecho es parte importante de una rutina de cuerpo completo.
  • Fortalecer los pectorales ayuda a mejorar la postura y equilibrar el tren superior.
  • Esta rutina puede hacerse en casa y en solo 10 minutos.
  • Consiste en cuatro tipos de flexiones: clásicas, con manos juntas, inclinadas y con toque de hombros.

El entrenamiento de pecho es una parte clave de cualquier rutina de entrenamiento, y no tiene que ver con motivos estéticos. Fortalecer los pectorales ayuda a mejorar la postura, equilibrar el tren superior y prevenir lesiones, y todo esto puede lograrse con una rutina simple que toma solo 10 minutos.

El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos
Te puede interesar:

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Los músculos del pecho son fundamentales para realizar movimientos de la vida diaria como levantar objetos pesados o abrir puertas. Trabajarlos y tonificarlos contribuye a estabilizar los hombros y la espalda, lo que a su vez permite pararse más derecho y evitar dolores en esa zona.

Si no tenés tiempo de ir al gimnasio, esta rutina de 10 minutos para pectorales es perfecta para hacer en casa o en cualquier espacio reducido, ya que no se necesita ningún tipo de equipamiento especial. Hacerla de manera regular y con cierto nivel de intensidad es suficiente para ver resultados en pocas semanas.

flexiones-de-brazos-4-1

Así es la rutina de 10 minutos para tener pectorales duros

Esta rutina de 10 minutos para fortalecer los pectorales consiste en cuatro tipos distintos de flexiones. Lo ideal es realizarla unas dos veces por semana como parte de un entrenamiento de cuerpo completo.

  • Flexiones clásicas: tres series de 10 repeticiones.
  • Flexiones con manos juntas: también se las conoce como "diamante", ya que las manos se colocan juntas debajo del pecho, con los pulgares e índices tocándose y formando un rombo. Se enfocan más en la parte interna del pecho. Son tres series de 10 repeticiones.
  • Flexiones inclinadas: apoyá los pies sobre un escalón, banco u otra superficie para que queden un poco más elevados que tu cabeza y hombros, lo que permitirá trabajar la parte inferior del pectoral. Son tres series de 10 repeticiones.
  • Flexiones de toque de hombros: son iguales a las tradicionales pero, al subir a la posición de plancha, tenés que levantar una mano para tocar el hombro opuesto, bajarla y repetir el movimiento con el otro brazo. Luego volvés a bajar. Hacelas por 2 minutos.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta rutina puede hacerse en casa y en pocos minutos.

Así es la rutina de 15 minutos que mezcla fuerza y cardio: tiene ejercicios fáciles y se puede hacer en casa

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

Alertan por casos de tos convulsa: cuáles son los síntomas más comunes y cómo actuar ante un caso confirmado

Cuando el músculo se debilita, suele disminuir la actividad física, lo que intensifica aún más el deterioro.

Cuál es la clave para la longevidad si querés sumar masa muscular según un experto

La ciencia explicó por qué algunas personas se enojan cuando tienen hambre.

Por qué hay gente que se enoja cuando tiene hambre: esto dice la ciencia

Esta rutina se puede hacer sin pasar por el gimnasio.

La rutina de solo 15 minutos para tener los gemelos fuertes: se puede hacer en casa

Rating Cero

La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

La fragancia preferida de Rosalía está inspirada en un aroma muy particular.

Este es el perfume favorito de Rosalía: cuánto sale en Argentina

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.
play

Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

La Joaqui no fue invitada al evento de Gente.

Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo

La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.
play

Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Hace 13 minutos
La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

Hace 47 minutos
Los argentinos fueron retenidos en el marco de un operativo.

Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Hace 53 minutos
play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Hace 1 hora
El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

Hace 1 hora