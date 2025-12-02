2 de diciembre de 2025 Inicio
Así es la rutina de 15 minutos que mezcla fuerza y cardio: tiene ejercicios fáciles y se puede hacer en casa

Si tenés poco tiempo para entrenar, la solución es una actividad física breve pero intensa que trabaje todo el cuerpo. No necesita equipamiento y se puede adaptar a distintos niveles de dificultad.

Esta rutina puede hacerse en casa y en pocos minutos.

  • Distintos estudios recomiendan los entrenamientos breves e intensos para acelerar el metabolismo y fortalecer los músculos.
  • Esta rutina de 15 minutos combina ejercicios de fuerza y cardio.
  • Se puede hacer en casa sin equipamiento o sumar una mancuerna.
  • Consiste en siete ejercicios: sentadillas, curl de bíceps, plancha alta, jumping jacks, zancadas, plancha lateral y saltos en el lugar.

Entre el trabajo, la rutina diaria y las obligaciones familiares, puede ser difícil encontrar un momento libre en el día para hacer actividad física. Para aquellos que quieren maximizar tu tiempo y entrenar desde casa, existe una rutina muy fácil que solo toma 15 minutos y mezcla fuerza y cardio.

Distintos estudios señalan que no es necesario pasar largas horas en el gimnasio para obtener resultados. Las rutinas breves pero intensas, que elevan la frecuencia cardíaca y aceleran el metabolismo, son muy útiles para mantenerse en forma si se realizan de manera constante y con cierto nivel de intensidad.

Además, como han indicado muchos expertos, hacer un poco de actividad física, por mínima que sea, es mejor que no hacer nada. Estos ejercicios son muy fáciles, no requieren equipamiento y se pueden adaptar a distintos niveles de dificultad, desde principiantes hasta deportistas más avanzados.

Plancha - ejercicio

Cómo es la rutina de 15 minutos

Esta rutina de 15 minutos combina ejercicios de fuerza y cardio para trabajar el tren superior, el tren inferior y el abdomen. El circuito completo debe repetirse dos veces:

  • Sentadillas: 10 repeticiones.
  • Curl de bíceps con banda elástica: 10 repeticiones.
  • Plancha alta: 30 segundos.
  • Jumping jacks: 30 segundos.
  • Zancadas: 10 repeticiones de cada lado.
  • Plancha lateral: 30 segundos de cada lado.
  • Saltos en el lugar: 30 segundos.

También existe otra versión de esta rutina de 15 minutos. Al igual que la anterior, trabaja todo el cuerpo y debe hacerse dos veces; la única diferencia es que se necesita una mancuerna, disco u otro peso:

  • Curl de bíceps concentrado: 10 repeticiones de cada lado.
  • Zancadas: 10 repeticiones de cada lado.
  • Extensiones de tríceps verticales: 10 repeticiones.
  • Sentadillas: 10 repeticiones.
  • Peso muerto: 10 repeticiones de cada lado.
  • Empuje de cadera con pies elevados: 10 repeticiones.
  • Apertura de cadera con rodilla flexionada: 10 repeticiones de cada lado.
