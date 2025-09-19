Festejaba su casamiento, se empezó a sentir mal y el diagnóstico médico reveló lo peor

Comenzó con los síntomas después de su boda y terminó teniendo una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Su historia impulsa un pedido de controles médicos preventivos en adultos jóvenes.

Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida se transformó en el inicio de una tragedia. Edward Burr, un joven británico de 32 años, comenzó a sentirse mal apenas unas horas después de haberse casado, sin imaginar que los síntomas escondían una grave condición cardíaca que acabaría con su vida en pocos meses.

Los problemas de salud cardíacos suelen desarrollarse de manera silenciosa y muchas veces se confunden con cuadros menores como cansancio, estrés o hipertensión. Sin un diagnóstico temprano, pueden derivar en insuficiencia cardíaca o en enfermedades coronarias que representan una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes.

El caso de Edward permite conocer un ejemplo sobre la importancia de los chequeos preventivos y de no minimizar señales de alerta. Lo que parecía un malestar pasajero terminó en un diagnóstico trágico, y hoy su historia sirve para impulsar un reclamo social que busca salvar vidas a través de controles médicos obligatorios.

Edward Burr se casó con su esposa Laura el 6 de abril de 2024 en Oxfordshire, Inglaterra . Durante la celebración comenzó a sentirse mal, pensando que era estrés por la emoción del evento. Horas después fue diagnosticado con neumonía, pero los médicos detectaron anomalías en su corazón y confirmaron que sufría insuficiencia cardíaca activa.

Con el paso de los meses su cuadro empeoró. En Londres le realizaron una cirugía a corazón abierto y le colocaron un dispositivo de asistencia biventricular para mantenerlo con vida mientras esperaba un trasplante. Aunque ingresó en la lista de urgencia, nunca llegó el órgano que necesitaba. El 7 de octubre de 2024, seis meses después de la boda, murió por una miocardiopatía dilatada que nunca había sido detectada.

Su esposa Laura reveló que el debilitamiento provocado por la neumonía agravó la enfermedad. “Si le hubieran hecho controles completos antes, quizás todavía estaría conmigo”, expresó con dolor. Desde entonces se unió a Gabby Evans, otra mujer que perdió a su pareja en circunstancias similares, para impulsar campañas de concientización sobre chequeos cardíacos en jóvenes de entre 25 y 35 años.

El caso de Gabby también conmocionó, ya que su pareja, Tom Brakewell, falleció en enero de 2025 luego de un paro cardíaco producto de una enfermedad coronaria no diagnosticada. A pesar de los síntomas previos, los médicos habían atribuido sus problemas a la hipertensión. Tres días después de recibir el alta, fue encontrado sin vida.

Tanto Laura como Gabby transformaron su dolor en acción y reclaman que el sistema de salud británico establezca estudios preventivos obligatorios. Su objetivo es que ninguna familia vuelva a atravesar una pérdida evitable y que la experiencia de sus seres queridos sirva para salvar otras vidas.