19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Festejaba su casamiento, se empezó a sentir mal y el diagnóstico médico reveló lo peor

Comenzó con los síntomas después de su boda y terminó teniendo una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Su historia impulsa un pedido de controles médicos preventivos en adultos jóvenes.

Por
El caso de Edward permite conocer un ejemplo sobre la importancia de los chequeos preventivos.

El caso de Edward permite conocer un ejemplo sobre la importancia de los chequeos preventivos.

Redes sociales

Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida se transformó en el inicio de una tragedia. Edward Burr, un joven británico de 32 años, comenzó a sentirse mal apenas unas horas después de haberse casado, sin imaginar que los síntomas escondían una grave condición cardíaca que acabaría con su vida en pocos meses.

La IA revela por qué nunca deberías decir esa frase si buscás tener éxito y conseguir una segunda cita con esa persona.  
Te puede interesar:

Esta es la forma de ser que atrae siempre a una pareja en la primera cita según la inteligencia artificial

Los problemas de salud cardíacos suelen desarrollarse de manera silenciosa y muchas veces se confunden con cuadros menores como cansancio, estrés o hipertensión. Sin un diagnóstico temprano, pueden derivar en insuficiencia cardíaca o en enfermedades coronarias que representan una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes.

El caso de Edward permite conocer un ejemplo sobre la importancia de los chequeos preventivos y de no minimizar señales de alerta. Lo que parecía un malestar pasajero terminó en un diagnóstico trágico, y hoy su historia sirve para impulsar un reclamo social que busca salvar vidas a través de controles médicos obligatorios.

PHATAW6LYBCIHCZ5RDVDKKJMSQ

Qué le sucedió al hombre que se sintió mal en su casamiento y los médicos revelaron lo peor

Edward Burr se casó con su esposa Laura el 6 de abril de 2024 en Oxfordshire, Inglaterra. Durante la celebración comenzó a sentirse mal, pensando que era estrés por la emoción del evento. Horas después fue diagnosticado con neumonía, pero los médicos detectaron anomalías en su corazón y confirmaron que sufría insuficiencia cardíaca activa.

Con el paso de los meses su cuadro empeoró. En Londres le realizaron una cirugía a corazón abierto y le colocaron un dispositivo de asistencia biventricular para mantenerlo con vida mientras esperaba un trasplante. Aunque ingresó en la lista de urgencia, nunca llegó el órgano que necesitaba. El 7 de octubre de 2024, seis meses después de la boda, murió por una miocardiopatía dilatada que nunca había sido detectada.

Su esposa Laura reveló que el debilitamiento provocado por la neumonía agravó la enfermedad. “Si le hubieran hecho controles completos antes, quizás todavía estaría conmigo”, expresó con dolor. Desde entonces se unió a Gabby Evans, otra mujer que perdió a su pareja en circunstancias similares, para impulsar campañas de concientización sobre chequeos cardíacos en jóvenes de entre 25 y 35 años.

Edward Burr

El caso de Gabby también conmocionó, ya que su pareja, Tom Brakewell, falleció en enero de 2025 luego de un paro cardíaco producto de una enfermedad coronaria no diagnosticada. A pesar de los síntomas previos, los médicos habían atribuido sus problemas a la hipertensión. Tres días después de recibir el alta, fue encontrado sin vida.

Tanto Laura como Gabby transformaron su dolor en acción y reclaman que el sistema de salud británico establezca estudios preventivos obligatorios. Su objetivo es que ninguna familia vuelva a atravesar una pérdida evitable y que la experiencia de sus seres queridos sirva para salvar otras vidas.

Noticias relacionadas

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

Como preparar un exquisito pastel de papas.

El ingrediente secreto para que el pastel de papa quede en otro nivel

Entre las tendencias que resurgen se destacan tres diseños que definen la estética de aquellos años

Adiós a los zapatos modernos: los 3 modelos de los 90 que serán tendencia este verano

No solo su relieve geográfico provoca el interés de los turistas, sino también los vinos que se producen en este pueblo de Salta.

Viajar a Salta: el pueblito para enamorarse de sus postales y sus vinos

La diversidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra en estos locales un ejemplo de calidad y estilo propio.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendos sándwiches

Las mejores posiciones para beneficiar el cerebro.

Las mejores 3 posturas de yoga que benefician al cerebro

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 36 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 44 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora