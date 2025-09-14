Tenía un dolor de espalda que no se le iba y un médico reveló lo peor: qué descubrió Tras más de 30 años cuidando pacientes, Matt Riddleston enfrenta ahora su propio diagnóstico en etapa avanzada y muestra cómo seguir adelante con fuerza, esperanza y solidaridad. Por







Tenía un dolor de espalda que no se le iba y un médico reveló lo peor: Matt Riddleston dedicó más de 30 años a cuidar pacientes con cáncer, pero en julio de 2022, su vida dio un giro inesperado, qué descubrió

Matt reconoce que su experiencia como enfermero oncológico fue, en cierto modo, una desventaja: “Sé demasiado y eso no siempre ayuda”, confesó. A pesar de ello, agradece la atención médica recibida y bromea sobre hacer sugerencias a sus doctores para sentir que mantiene un cierto control. Describió la enfermedad como “un huésped no deseado” y explicó que ahora intenta reconciliar su identidad de cuidador con la de paciente, aprendiendo a vivir con la incertidumbre y los límites que impone la enfermedad.

Aunque sigue trabajando, ya no atiende a pacientes con un cierto tipo de patología para mantener cierta distancia emocional. “Ahora entiendo mucho mejor lo que significa vivir con una condición que limita la vida”, aseguró.

Qué encontró el médico cuando un hombre lo visitó por un dolor de espalda muy fuerte A principios de 2022, Matt empezó a sentirse extremadamente cansado, un síntoma que atribuyó al intenso trabajo durante la pandemia de Covid-19. También sufría dolor de espalda al andar en bicicleta, pero lo consideró consecuencia de lesiones deportivas menores.