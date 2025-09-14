Tenía un dolor de espalda que no se le iba y un médico reveló lo peor: qué descubrió

Tenía un dolor de espalda que no se le iba y un médico reveló lo peor: Matt Riddleston dedicó más de 30 años a cuidar pacientes con cáncer, pero en julio de 2022, su vida dio un giro inesperado, qué descubrió
Tras más de 30 años cuidando pacientes, Matt Riddleston enfrenta ahora su propio diagnóstico en etapa avanzada y muestra cómo seguir adelante con fuerza, esperanza y solidaridad.
Matt reconoce que su experiencia como enfermero oncológico fue, en cierto modo, una desventaja: “Sé demasiado y eso no siempre ayuda”, confesó. A pesar de ello, agradece la atención médica recibida y bromea sobre hacer sugerencias a sus doctores para sentir que mantiene un cierto control. Describió la enfermedad como “un huésped no deseado” y explicó que ahora intenta reconciliar su identidad de cuidador con la de paciente, aprendiendo a vivir con la incertidumbre y los límites que impone la enfermedad.
Aunque sigue trabajando, ya no atiende a pacientes con un cierto tipo de patología para mantener cierta distancia emocional. “Ahora entiendo mucho mejor lo que significa vivir con una condición que limita la vida”, aseguró.
A principios de 2022, Matt empezó a sentirse extremadamente cansado, un síntoma que atribuyó al intenso trabajo durante la pandemia de Covid-19. También sufría dolor de espalda al andar en bicicleta, pero lo consideró consecuencia de lesiones deportivas menores.
Sin embargo, cuando comenzaron a aparecer síntomas más típicos de cáncer de próstata, como problemas urinarios, Matt decidió consultar a su médico en abril de 2022. El examen reveló una próstata “dura e irregular”, y un análisis de PSA confirmó que los valores estaban muy elevados. Posteriormente, una biopsia y estudios en el Royal Marsden Hospital de Londres confirmaron que el cáncer ya estaba en etapa cuatro.
Tras el inesperado diagnóstico, Matt inició terapia de privación de andrógenos (ADT), seguida de seis ciclos de quimioterapia y radioterapia diaria entre marzo y abril de 2023. Actualmente continúa con tratamiento hormonal y controles periódicos.