Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio: te sorprenderá La interrupción prolongada de la actividad regular genera cambios rápidos en la fuerza, la resistencia y el bienestar general.







La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia. Pexels

En solo dos semanas, el organismo empieza a perder fuerza y capacidad aeróbica.

La pausa sostenida afecta la masa muscular y puede alterar el peso corporal.

Los deportes que requieren potencia muestran retrocesos más rápidos.

Retomar de forma gradual ayuda a reducir los efectos negativos de la inactividad. Dejar de entrenar no es un proceso neutro para el organismo: el cuerpo responde con rapidez y comienza a mostrar retrocesos en distintas funciones. En pocas semanas, se perciben cambios en la fuerza, la resistencia y la energía general, incluso en personas que venían sosteniendo una rutina activa.

Especialistas en entrenamiento y nutrición deportiva advierten que los beneficios del ejercicio se construyen de manera progresiva, pero pueden perderse con mayor velocidad. La interrupción prolongada del movimiento impacta tanto en el sistema muscular como en el cardiovascular, y modifica la forma en que el cuerpo gestiona el esfuerzo diario.

Estos cambios no se manifiestan de igual manera en todas las personas. Factores como la edad, el tipo de disciplina practicada y el tiempo de inactividad influyen en la magnitud del deterioro físico, que se vuelve más evidente a partir del primer mes sin actividad.

perder-peso-1672735485.jpg En dos semanas pueden perderse avances logrados con meses de entrenamiento. Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio Uno de los primeros efectos es la pérdida de masa muscular y de tono, acompañada por una disminución en la fuerza. Según entrenadores deportivos, en apenas 14 días el cuerpo puede retroceder gran parte de los avances logrados durante meses de constancia.

La capacidad cardiovascular también se ve afectada: baja la resistencia y aumenta la sensación de fatiga ante esfuerzos moderados. En disciplinas que exigen velocidad o potencia, el retroceso suele ser más marcado que en aquellas centradas en la resistencia.

Cansancio La capacidad cardiovascular disminuye al interrumpir el ejercicio regular. Freepik Además, la inactividad puede provocar cambios en el peso corporal. En algunos casos se incrementa la grasa, mientras que en otros se pierde músculo, dependiendo del metabolismo y de la genética. Por eso, los expertos coinciden en la importancia de sostener la regularidad o, ante una pausa, retomar de manera progresiva para evitar un deterioro mayor del estado físico.