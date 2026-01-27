27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio: te sorprenderá

La interrupción prolongada de la actividad regular genera cambios rápidos en la fuerza, la resistencia y el bienestar general.

Por
La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia.

La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia.

Pexels
  • En solo dos semanas, el organismo empieza a perder fuerza y capacidad aeróbica.
  • La pausa sostenida afecta la masa muscular y puede alterar el peso corporal.
  • Los deportes que requieren potencia muestran retrocesos más rápidos.
  • Retomar de forma gradual ayuda a reducir los efectos negativos de la inactividad.

Dejar de entrenar no es un proceso neutro para el organismo: el cuerpo responde con rapidez y comienza a mostrar retrocesos en distintas funciones. En pocas semanas, se perciben cambios en la fuerza, la resistencia y la energía general, incluso en personas que venían sosteniendo una rutina activa.

Esta rutina de ejercicios es perfecta para arrancar el día si tenés más de 50 años.
Te puede interesar:

Son 5 ejercicios fáciles y perfectos para hacer a la mañana si tenés más de 50 años

Especialistas en entrenamiento y nutrición deportiva advierten que los beneficios del ejercicio se construyen de manera progresiva, pero pueden perderse con mayor velocidad. La interrupción prolongada del movimiento impacta tanto en el sistema muscular como en el cardiovascular, y modifica la forma en que el cuerpo gestiona el esfuerzo diario.

Estos cambios no se manifiestan de igual manera en todas las personas. Factores como la edad, el tipo de disciplina practicada y el tiempo de inactividad influyen en la magnitud del deterioro físico, que se vuelve más evidente a partir del primer mes sin actividad.

perder-peso-1672735485.jpg
En dos semanas pueden perderse avances logrados con meses de entrenamiento.

En dos semanas pueden perderse avances logrados con meses de entrenamiento.

Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio

Uno de los primeros efectos es la pérdida de masa muscular y de tono, acompañada por una disminución en la fuerza. Según entrenadores deportivos, en apenas 14 días el cuerpo puede retroceder gran parte de los avances logrados durante meses de constancia.

La capacidad cardiovascular también se ve afectada: baja la resistencia y aumenta la sensación de fatiga ante esfuerzos moderados. En disciplinas que exigen velocidad o potencia, el retroceso suele ser más marcado que en aquellas centradas en la resistencia.

Cansancio
La capacidad cardiovascular disminuye al interrumpir el ejercicio regular.

La capacidad cardiovascular disminuye al interrumpir el ejercicio regular.

Además, la inactividad puede provocar cambios en el peso corporal. En algunos casos se incrementa la grasa, mientras que en otros se pierde músculo, dependiendo del metabolismo y de la genética. Por eso, los expertos coinciden en la importancia de sostener la regularidad o, ante una pausa, retomar de manera progresiva para evitar un deterioro mayor del estado físico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El uso constante del teléfono móvil no solo atraviesa la vida diaria, sino también las horas de descanso.

Este experto en longevidad reveló la importancia de dejar el celular alejado del cerebro cuando dormimos

Tedros Adhanom Ghebreyesus cargó contra Donald Trump.

La OMS cruzó a Trump por la salida de EEUU del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

Pocos minutos de ejercicio al día son suficientes para ver resultados.

Este es el ejercicio subestimado que te ayuda a mejorar la memoria en menos de media hora

Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

La actividad física ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo en los niños. 

Estos son los ejercicios ideales para mejorar el rendimiento escolar en niños: lleva pocos minutos

Cómo impacta en la salud comer alimentos quemados.

Esto le pasa al cuerpo si comés alimentos quemados: atención

Rating Cero

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor.
play

La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday

¿Tini y De Paul serán padres?

Tini publicó un video que despertó rumores de embarazo y lo borró: qué mostraba

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

últimas noticias

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

Este es el truco que potencia el Wifi y que necesita un elemento de cocina poco habitual: cómo es

Hace 13 minutos
Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Hace 16 minutos
El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Hace 21 minutos
Continúan los incendios en Chubut.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

Hace 28 minutos
La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en los comedores tiene más de un año.

Un Gobierno que quiere enseñar a pescar donde no hay río

Hace 31 minutos