Los ejercicios sencillos para tener una cintura más definida en el verano 2026

Su efectividad se debe a que ayuda a realinear la postura y la estructura ósea del cuerpo, permitiendo realzar el contorno de la cintura.

El método perfecto para potenciar las horas en el gimasio y lucir esa cintura. 

El método perfecto para potenciar las horas en el gimasio y lucir esa cintura. 

  • El Método Fukutsudzi es una técnica japonesa para definir la cintura.
  • Solo se requiere una toalla enrollada y disponer de cinco minutos al día.
  • La toalla debe colocarse bajo la espalda baja, a la altura del ombligo.
  • La postura se logra estirando brazos y piernas hasta que los dedos se toquen, manteniendo la posición.

Con la llegada de la temporada de verano, la búsqueda de métodos efectivos y rápidos para mejorar la silueta se vuelve una prioridad para muchos. Sin embargo, las horas en el gimnasio o las repeticiones de abdominales parece no ser suficientes para obtener el resultado deseado.

Para quienes deseen lucir una cintura definida este verano, existe una técnica de origen japonés que se ha vuelto viral por su simplicidad y eficacia. Aunque inicialmente fue diseñada por el Dr. Toshiki Fukutsudzi para corregir la postura y aliviar dolores lumbares, se descubrió que su práctica constante ayuda a redistribuir el volumen abdominal y a definir la zona media del cuerpo.

Más allá de la estética, especialistas en salud, como el Dr. Osama Hamdy de la Universidad de Harvard, advierten que el perímetro de la cintura es un indicador vital de la salud cardiovascular, incluso más preciso que el índice de masa corporal. El método Fukutsudzi es recomendado para complementar la actividad física regular.

Lo mejor de esta propuesta es que solo requiere de cinco minutos al día y un elemento que todos tenemos en casa: una toalla. Es una herramienta práctica, accesible y sumamente efectiva para quienes disponen de poco tiempo.

Cuáles son los ejercicios para tener una cintura más definida

Ejercicio en casa (2)
Postura final del Método Fukutsudzi para definir la cintura.

Postura final del Método Fukutsudzi para definir la cintura.

El Método Fukutsudzi es muy sencillo y se trata de una de las mejores formas de moldear la figura. Consta de seguir las siguientes instrucciones:

  • Preparación: enrollá una toalla de tamaño estándar hasta formar un cilindro firme.
  • Posición: acostate boca arriba sobre una superficie plana (preferiblemente una colchoneta de yoga) y colocá la toalla justo debajo de tu espalda baja, a la altura del ombligo.
  • Extensión: estirá las piernas completamente. Los pies deben estar ligeramente separados, pero con los dedos gordos tocándose entre sí, formando una "V" invertida.
  • Brazos: extendé los brazos por encima de la cabeza, con las palmas hacia el suelo y los dedos meñiques tocándose.
  • Tiempo: mantené esta postura de estiramiento durante cinco minutos diarios.

Es importante destacar que este ejercicio no está diseñado para la quema de grasa localizada, sino para la realineación corporal. Al corregir la posición de la pelvis, las costillas y la columna, los órganos internos se acomodan de forma más eficiente y la estructura ósea recupera su lugar natural. Esto genera un efecto visual inmediato de una cintura más estrecha y un abdomen más plano.

Combinar esta técnica japonesa con una alimentación equilibrada y actividad física regular es la estrategia ideal para quienes buscan optimizar su bienestar y estética corporal.

