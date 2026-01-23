23 de enero de 2026 Inicio
Este es el ejercicio súper sencillo y que es perfecto para fortalecer el cuerpo y la mente

Es un ejercicio de resistencia isométrica que no requiere máquinas, pesas ni grandes espacios y mejora la capacidad de enfoque mental para las actividades de la vida diaria.

Este ejercicio es perfecto para hacer en la comodidad del hogar. 

Este ejercicio es perfecto para hacer en la comodidad del hogar. 

  • La plancha abdominal es un ejercicio sencillo de realizar y que impacta de manera contundente en la salud del organismo y la mente.
  • Trabaja el "core" completo, incluyendo abdominales, oblicuos, espalda baja, glúteos y hombros.
  • Fortalece los músculos de la columna, lo que optimiza la postura y reduce los dolores de espalda.
  • Sostener la posición bajo tensión exige gran fuerza de voluntad y una mentalidad de superación.

En la búsqueda constante por la rutina de entrenamiento ideal, se suele caer en la trampa de creer que cuanto más complejo sea el ejercicio o más costoso el equipamiento, mejores serán los resultados. Sin embargo, la ciencia del deporte y las tendencias de bienestar para este 2026 vuelven a poner el foco en lo esencial.

Existe un movimiento, o una posición, que no requiere máquinas, pesas ni mucho espacio, y que se consolida como el aliado definitivo para una transformación física integral: la plancha abdominal. Aunque no lo parezca, es mucho más que un simple ejercicio de abdominales.

Hacer la plancha -ya sea baja, alta o lateral- es una prueba de resistencia isométrica que desafía la gravedad utilizando únicamente el peso corporal. Su eficacia radica en su simplicidad y en la profunda conexión que exige entre el plano físico y el mental.

Por qué la plancha es uno de los mejores ejercicio para fortalecer el cuerpo y la mente

plancha
Para mantener la posición de plancha es necesario estar concentrado, alineando así el cuerpo y la mente.

Para mantener la posición de plancha es necesario estar concentrado, alineando así el cuerpo y la mente.

A diferencia de los tradicionales "crunches" o flexiones abdominales, la plancha activa el núcleo o core. Este conjunto de músculos incluye no solo el recto abdominal (el famoso "six-pack"), sino también los transversos, los oblicuos, los músculos de la espalda baja, los glúteos y los hombros.

Este ejercicio logra un núcleo fuerte, lo que impacta positivamente en varios aspectos de la salud. Al fortalecer los músculos erectores de la columna, incorporar su práctica a tu rutina diaria ayuda a mejorar la postura y también puede disminuir el dolor de espalda.

Sostener la posición cuando los músculos empiezan a temblar requiere fuerza de voluntad y enfoque. La plancha nos obliga a practicar la respiración consciente bajo estrés y a desarrollar una "mentalidad de superación". Es por esto, que los expertos en salud mental destacan que este tipo de disciplina ayuda a reducir los niveles de cortisol y mejora la capacidad de concentración en las tareas diarias.

