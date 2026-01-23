Este es el ejercicio súper sencillo y que es perfecto para fortalecer el cuerpo y la mente Es un ejercicio de resistencia isométrica que no requiere máquinas, pesas ni grandes espacios y mejora la capacidad de enfoque mental para las actividades de la vida diaria. Por + Seguir en







Este ejercicio es perfecto para hacer en la comodidad del hogar.

La plancha abdominal es un ejercicio sencillo de realizar y que impacta de manera contundente en la salud del organismo y la mente.

Trabaja el "core" completo, incluyendo abdominales, oblicuos, espalda baja, glúteos y hombros.

Fortalece los músculos de la columna, lo que optimiza la postura y reduce los dolores de espalda.

Sostener la posición bajo tensión exige gran fuerza de voluntad y una mentalidad de superación. En la búsqueda constante por la rutina de entrenamiento ideal, se suele caer en la trampa de creer que cuanto más complejo sea el ejercicio o más costoso el equipamiento, mejores serán los resultados. Sin embargo, la ciencia del deporte y las tendencias de bienestar para este 2026 vuelven a poner el foco en lo esencial.

Existe un movimiento, o una posición, que no requiere máquinas, pesas ni mucho espacio, y que se consolida como el aliado definitivo para una transformación física integral: la plancha abdominal. Aunque no lo parezca, es mucho más que un simple ejercicio de abdominales.

Hacer la plancha -ya sea baja, alta o lateral- es una prueba de resistencia isométrica que desafía la gravedad utilizando únicamente el peso corporal. Su eficacia radica en su simplicidad y en la profunda conexión que exige entre el plano físico y el mental.

Por qué la plancha es uno de los mejores ejercicio para fortalecer el cuerpo y la mente plancha Para mantener la posición de plancha es necesario estar concentrado, alineando así el cuerpo y la mente. A diferencia de los tradicionales "crunches" o flexiones abdominales, la plancha activa el núcleo o core. Este conjunto de músculos incluye no solo el recto abdominal (el famoso "six-pack"), sino también los transversos, los oblicuos, los músculos de la espalda baja, los glúteos y los hombros.

Este ejercicio logra un núcleo fuerte, lo que impacta positivamente en varios aspectos de la salud. Al fortalecer los músculos erectores de la columna, incorporar su práctica a tu rutina diaria ayuda a mejorar la postura y también puede disminuir el dolor de espalda.

Sostener la posición cuando los músculos empiezan a temblar requiere fuerza de voluntad y enfoque. La plancha nos obliga a practicar la respiración consciente bajo estrés y a desarrollar una "mentalidad de superación". Es por esto, que los expertos en salud mental destacan que este tipo de disciplina ayuda a reducir los niveles de cortisol y mejora la capacidad de concentración en las tareas diarias.