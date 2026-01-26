26 de enero de 2026 Inicio
Este es el ejercicio subestimado que te ayuda a mejorar la memoria en menos de media hora

Según expertos, hacer actividad física tiene grandes beneficios para la salud mental y emocional. Unos pocos minutos al día son suficientes para contribuir al bienestar del cerebro.

Pocos minutos de ejercicio al día son suficientes para ver resultados.

Pocos minutos de ejercicio al día son suficientes para ver resultados.

  • El deporte tiene grandes beneficios para la salud física y mental.
  • Según un estudio, hacer 25 minutos de bicicleta fija ayuda a mejorar la memoria.
  • Esto se debe a que el cuerpo bombea más sangre y oxígeno hacia el cerebro.
  • De esta manera, se fortalecen las conexiones neuronales y se estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales.

Distintos estudios demuestran que mantenerse activo no solo contribuye al bienestar físico, sino también a la salud mental. La falta de tiempo para ir al gimnasio no es una excusa; de hecho, existe un ejercicio subestimado que te ayuda a mejorar la memoria en menos de media hora.

Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           
Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Según explicó la prestigiosa Mayo Clinic, hacer actividad física aumenta el flujo sanguíneo que llega a todas las partes del cuerpo, incluido el cerebro. Esto le permite oxigenarse mejor, fortalecer las conexiones neuronales y estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales.

En este sentido, un estudio realizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Conicet, la Fundación Favaloro y otras instituciones reveló que hacer 25 minutos de bicicleta fija mejora la memoria espacial, encargada de registrar información sobre el entorno y la ubicación de los objetos en él.

BICICLETA FIJA

Beneficios de la bicicleta fija

Para la investigación, publicada en la revista iScience, se diseñó un test de memoria en un entorno de realidad virtual. Participaron 98 voluntarios de entre 18 y 35 años, a quienes se les pidió que recordaran la ubicación de dos banderas dentro de un paisaje virtual. Después de esa tarea, hicieron 25 minutos de bicicleta fija.

Los investigadores descubrieron que las personas sedentarias lograron recordar mejor la ubicación de las banderas, mientras que las personas que ya hacían deporte no notaron cambios en su memoria. Según el estudio, las sustancias que el cerebro libera durante el ejercicio mejoran la plasticidad neuronal.

"Nuestro trabajo muestra que un único período de ejercicio muy simple es beneficioso para una memoria que se acaba de adquirir", destacó Pedro Bekinschtein, director del trabajo e investigador del Conicet. "En el futuro, estos descubrimientos podrían utilizarse en la clínica y también para motivar a las personas a hacer actividad física para recordar mejor", subrayó.

