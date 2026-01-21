21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo uruguayo no supera los 220 habitantes y te hace creer que estás en Europa: cuál es

Un rincón mínimo que sorprende por su paisaje y su vida cultural. Naturaleza, arte y silencio en equilibrio.

Por
Uno de los primeros en impulsar su transformación fue el chef argentino Francis Mallmann.

Uno de los primeros en impulsar su transformación fue el chef argentino Francis Mallmann.

Real Estate in Uruguay
  • Garzón es una localidad uruguaya con menos de 220 habitantes que destaca por su entorno rural y su calma absoluta.
  • Su paisaje de viñedos, olivos y sierras llevó a que muchos lo comparen con regiones italianas como La Toscana.
  • El pueblo se transformó en un polo cultural con festivales, residencias artísticas y galerías activas en temporada.
  • A poca distancia de Punta del Este, atrae a turistas, artistas y coleccionistas que buscan naturaleza y bajo perfil.

En Uruguay existe un pequeño pueblo que sorprende por su estética, su tranquilidad y su creciente vínculo con el arte. Se trata de Garzón, una población que no supera los 220 habitantes. Este rincón del departamento de Maldonado logra transportar a quienes lo visitan a un paisaje que hace recordar a la campiña europea.

En Córdoba hay un pueblito con una impronta única por su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblo con una impronta única con su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales

Lejos del ritmo acelerado de los grandes centros turísticos, la localidad se mantiene fiel a una identidad rural marcada por calles de tierra, construcciones bajas y una vida cotidiana sin apuros. Esa simpleza, sumada a su entorno natural, despertó el interés de turistas que buscan experiencias diferentes dentro del país vecino.

Con el paso del tiempo, el lugar también empezó a llamar la atención del mundo cultural y gastronómico, generando un atractivo singular que convive con su espíritu pausado y su escala mínima.

Pueblo Garzón

Como es el pueblo de Uruguay que todos comparan con La Toscana

Garzón es una localidad ubicada a unos 170 kilómetros de Montevideo y a corta distancia de Punta del Este y José Ignacio, se caracteriza por un paisaje de campos ondulados, viñas y olivares que suelen asociarse con la región italiana de La Toscana. Esa postal natural, sumada a su escasa densidad poblacional, refuerza la sensación de calma permanente.

Uno de los primeros en impulsar su transformación fue el chef argentino Francis Mallmann, quien abrió un restaurante hace dos décadas y puso a Garzón en el radar gastronómico. A partir de esa llegada, el pueblo comenzó a atraer propuestas vinculadas a la cocina y al arte, como cenas itinerantes y espacios culturales que respetan la escala del lugar.

GARZON URUGUAY

El crecimiento cultural se consolidó con iniciativas como el festival Campo, creado por la fotógrafa estadounidense Heidi Lender, que convoca a artistas de distintos países y reúne a miles de visitantes sin alterar la esencia del pueblo. Además, se desarrollaron residencias artísticas, museos pequeños y galerías que funcionan principalmente durante el verano.

La plaza central concentra gran parte de la vida local, ya que en este lugar conviven la iglesia, el club social, la municipalidad, antiguos almacenes reconvertidos y espacios dedicados al arte. Desde ese núcleo, las casas se extienden apenas unas manzanas antes de dar paso al campo abierto y las sierras, reforzando la idea de aislamiento y contacto con la naturaleza.

Por su ubicación estratégica, Garzón se convirtió en un punto de paso para turistas de alto poder adquisitivo que veranean en la costa atlántica. Coleccionistas y curadores, en su mayoría europeos, estadounidenses, argentinos y brasileños, recorren sus galerías y participan de actividades culturales, encontrando en el pueblo un ambiente propicio para el intercambio artístico lejos de las grandes ferias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este sitio es ideal para quienes buscan un Turismo con viajes cortos

Rincón escondido: así podés disfrutar de la playa sin salir de Buenos Aires

El menú de este restaurante cambia todos los días.

Turismo en la Costa Atlántica: la nueva parrilla boutique de pescado que tenés que conocer este verano

El pueblo se ubica en el partido 25 de Mayo. 

Está a dos horas de Buenos Aires y se destaca como una buena opción para unas mini vacaciones

El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene un mirador espectacular y río para el verano

La Carabela Santa María, un ícono frente al mar en Santa Teresita.

Turismo en la Costa Atlántica: la impecable Carabela que podés visitar

Ofrece playas vírgenes, avistaje de aves marinas y actividades en el agua en un entorno natural alejado del turismo masivo.

Turismo en Argentina: la playa conocida como el "Caribe patagónico" que tenés que ir en el verano 2026

Rating Cero

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 
play

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
play

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 36 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 45 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 55 minutos
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora
play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Hace 1 hora