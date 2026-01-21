Un rincón mínimo que sorprende por su paisaje y su vida cultural. Naturaleza, arte y silencio en equilibrio.

En Uruguay existe un pequeño pueblo que sorprende por su estética , su tranquilidad y su creciente vínculo con el arte. Se trata de Garzón, una población que no supera los 220 habitantes. Este rincón del departamento de Maldonado logra transportar a quienes lo visitan a un paisaje que hace recordar a la campiña europea.

Lejos del ritmo acelerado de los grandes centros turísticos, la localidad se mantiene fiel a una identidad rural marcada por calles de tierra, construcciones bajas y una vida cotidiana sin apuros. Esa simpleza, sumada a su entorno natural, despertó el interés de turistas que buscan experiencias diferentes dentro del país vecino.

Con el paso del tiempo, el lugar también empezó a llamar la atención del mundo cultural y gastronómico, generando un atractivo singular que convive con su espíritu pausado y su escala mínima.

Garzón es una localidad u bicada a unos 170 kilómetros de Montevideo y a corta distancia de Punta del Este y José Ignacio, se caracteriza por un paisaje de campos ondulados, viñas y olivares que suelen asociarse con la región italiana de La Toscana. Esa postal natural, sumada a su escasa densidad poblacional, refuerza la sensación de calma permanente.

Uno de los primeros en impulsar su transformación fue el chef argentino Francis Mallmann, quien abrió un restaurante hace dos décadas y puso a Garzón en el radar gastronómico. A partir de esa llegada, el pueblo comenzó a atraer propuestas vinculadas a la cocina y al arte, como cenas itinerantes y espacios culturales que respetan la escala del lugar.

GARZON URUGUAY

El crecimiento cultural se consolidó con iniciativas como el festival Campo, creado por la fotógrafa estadounidense Heidi Lender, que convoca a artistas de distintos países y reúne a miles de visitantes sin alterar la esencia del pueblo. Además, se desarrollaron residencias artísticas, museos pequeños y galerías que funcionan principalmente durante el verano.

La plaza central concentra gran parte de la vida local, ya que en este lugar conviven la iglesia, el club social, la municipalidad, antiguos almacenes reconvertidos y espacios dedicados al arte. Desde ese núcleo, las casas se extienden apenas unas manzanas antes de dar paso al campo abierto y las sierras, reforzando la idea de aislamiento y contacto con la naturaleza.

Por su ubicación estratégica, Garzón se convirtió en un punto de paso para turistas de alto poder adquisitivo que veranean en la costa atlántica. Coleccionistas y curadores, en su mayoría europeos, estadounidenses, argentinos y brasileños, recorren sus galerías y participan de actividades culturales, encontrando en el pueblo un ambiente propicio para el intercambio artístico lejos de las grandes ferias.