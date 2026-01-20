20 de enero de 2026 Inicio
Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Precios más bajos, naturaleza intacta y un ritmo tranquilo marcan la experiencia. Una alternativa ideal para quienes buscan descansar sin gastar de más.

El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Turismo Rocha
  • Un informe reciente ubicó a Punta del Diablo como el destino costero con los alquileres temporarios más económicos para el verano 2026.
  • La diferencia de precios frente a otros balnearios tradicionales de Uruguay supera el 40% en temporada alta.
  • El pueblo se destaca por su identidad rústica, su cercanía con la naturaleza y playas de perfiles variados.
  • Ofrece actividades al aire libre, gastronomía local y beneficios impositivos para turistas extranjeros.

Punta del Diablo se está dando a conocer como el pueblo de Uruguay con los alquileres más accesibles para quienes planean vacacionar en verano. Ubicado en la costa este del país, este balneario cuenta con precios más bajos que otros destinos similares con un entorno natural que atrae tanto a turistas regionales como internacionales.

Dos localidades bonaerenses con propuestas al aire libre aparecen como alternativas para descansar en el verano.
Escapadas de Buenos Aires: dos destinos con laguna para refrescarse en el verano 2026

El dato surge del último Informe de Proyecciones 2025-2026 elaborado por la plataforma Casas en el Este, especializada en alquileres temporarios. Según el relevamiento, hospedarse en Punta del Diablo durante la primera quincena de enero implica un gasto promedio casi un 50% menor en comparación con Punta del Este, uno de los polos turísticos más demandados del país.

Situado a unos 45 kilómetros de la frontera con Brasil, entre el océano Atlántico y la Laguna Negra, el pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos. Esa localización, sumada a su escala reducida, explica en parte por qué conserva valores más convenientes incluso en plena temporada alta.

De cara al verano 2026, el balneario aparece como una alternativa atractiva para quienes buscan descansar, tener contacto con la naturaleza y vivir una experiencia diferente, manteniendo servicios y actividades con un presupuesto de viaje más que accesible.

Qué pueblo de Uruguay es el más barato para visitar en verano

Punta del Diablo se caracteriza por una arquitectura simple y descontracturada, con casas y cabañas de madera orientadas al mar, rodeadas de vegetación y calles de tierra que refuerzan su identidad costera. Este estilo responde a una elección consciente de sus habitantes, que prefieren el cuidado del entorno natural y un desarrollo turístico más equilibrado.

El pueblo cuenta con playas bien diferenciadas. La Playa de los Pescadores funciona como el corazón del balneario, con la actividad diaria de las embarcaciones artesanales y una postal clásica del lugar. La Playa de la Viuda se distingue por su orientación sur y su oleaje más intenso, mientras que Playa Grande ofrece una bahía protegida, ideal para deportes acuáticos y caminatas, además de conectar con el Parque Nacional Santa Teresa.

Entre las actividades más elegidas se destacan las ferias de artesanos, donde se consiguen productos locales y recuerdos, y la gastronomía basada en pescados frescos y recetas típicas de la zona. A esto se suma una agenda cultural moderada, con eventos musicales y propuestas al aire libre durante la temporada.

Para el verano, especialistas en turismo recomiendan aprovechar los beneficios impositivos para visitantes extranjeros, como la devolución del IVA en alojamientos y consumo gastronómico. Sumado a sus precios competitivos, su entorno natural y su ambiente relajado, Punta del Diablo se afianza como parte de los destinos más económicos y atractivos de la costa uruguaya.

