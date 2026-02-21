Qué playas son las mejores para ir en familia si estás de visita por Uruguay en 2026 El destino propone alternativas diversas a lo largo del litoral. Se pueden planificar jornadas que se adapten a distintas edades e intereses. Por + Seguir en







El verano abre un abanico de posibilidades para organizar días a medida. Turismo Rocha

La costa uruguaya ofrece alternativas variadas según el tipo de plan, desde descanso total hasta propuestas más activas.

Existen destinos con mar sereno y menos concurrencia que priorizan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Algunas zonas son elegidas por surfistas y grupos de amigos por su movimiento, servicios y vida social.

También hay opciones pensadas para viajar con chicos, con seguridad, infraestructura y actividades accesibles. El litoral de Uruguay se afianza como uno de los destinos más elegidos del verano por su diversidad de paisajes y propuestas. A lo largo de sus kilómetros de costa, cada balneario presenta características propias que permiten adaptar la experiencia según el tipo de viaje.

Mientras algunos turistas prefieren la calma y el descanso frente al mar, otros buscan movimiento, deportes en el agua o espacios donde compartir actividades recreativas. Esa variedad convierte al país en una alternativa versátil, capaz de responder a distintas expectativas sin grandes desplazamientos.

Al planificar una escapada familiar, conocer qué ofrece cada zona puede ser muy importante para elegir el entorno adecuado, optimizar el tiempo y disfrutar al máximo de cada jornada junto al agua.

La Paloma Uruguay Cuáles son las mejores playas de Uruguay para ir en familia en 2026 Quienes desean desconectarse del ritmo cotidiano encuentran opciones ideales en sectores menos concurridos del departamento de Rocha y en áreas más tranquilas de Maldonado. Son espacios donde predominan la serenidad, el sonido del mar y amplias extensiones de arena que invitan a caminar, descansar o simplemente contemplar el paisaje. En estos lugares conviene organizar el día con anticipación y llevar lo necesario, ya que la infraestructura es más acotada y la propuesta apunta a una experiencia natural.

Para quienes sienten afinidad con el surf o desean iniciarse en la actividad, destinos como La Paloma y Punta del Diablo se destacan por sus olas constantes y su identidad costera vinculada al deporte. En estos lugares funcionan escuelas, alquileres de equipos y espacios que acompañan tanto a principiantes como a quienes ya tienen experiencia. El entorno transmite dinamismo, con propuestas gastronómicas informales y un clima relajado que gira alrededor del mar.

Atlántida Sauval En cambio, los grupos que priorizan un ambiente animado suelen inclinarse por Punta del Este y Atlántida, donde la playa se integra con paradores, actividades recreativas y una agenda social activa. Las familias que viajan con niños encuentran los mejores escenarios en Piriápolis y Costa Azul. Estas zonas ofrecen aguas más tranquilas, presencia de guardavidas y servicios pensados para facilitar la estadía. Los espacios amplios permiten que los más chicos jueguen con seguridad, mientras los adultos disfrutan de comodidades cercanas como restaurantes, alojamientos y paseos accesibles.