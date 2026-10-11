11 de octubre de 2026 Inicio
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Este pueblo de España ofrece un trabajo particular y vivienda para mudarse allí: cual es

La propuesta combina una actividad comercial ya equipada con las condiciones necesarias para instalarse y empezar una nueva etapa.

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Es es el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para mudarse.

Es es el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para mudarse.

Turismo Sierra de Albarracín
  • Un municipio español busca un nuevo residente para hacerse cargo de una panadería.
  • La propuesta incluye una vivienda para quienes acepten el puesto.
  • El negocio se entrega equipado y listo para comenzar a trabajar.
  • Hay varios requisitos que se deben cumplir para acceder a la oferta.

Mudarse a un pueblo pequeño puede ser una alternativa para quienes buscan cambiar de rutina y empezar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades. En España, una localidad de Teruel lanzó una propuesta que combina trabajo y vivienda en una misma oportunidad. La iniciativa está pensada para alguien que quiera instalarse allí y hacerse cargo de un negocio municipal.

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Este pueblo español busca nuevos habitantes y ofrece trabajo y vivienda.

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La propuesta fue impulsada por el Ayuntamiento de Frías de Albarracín, que sacó a licitación su Horno-Panadería Municipal. El establecimiento se entrega completamente equipado y cuenta con distintos espacios para desarrollar la actividad. Entre ellos se encuentran el despacho de pan, el área de atención al público y un obrador con la maquinaria necesaria.

Además del negocio, la oferta incluye una vivienda municipal por 150 euros mensuales. Para acceder, no alcanza solamente con hacerse cargo de la panadería: también es necesario residir en el pueblo y empadronarse allí. La iniciativa busca así que quien resulte elegido se convierta también en un nuevo vecino de la localidad.

Así es Frías de Albarracín, el pueblo español que busca panadero

Frías de Albarracín se encuentra en la provincia de Teruel y forma parte de las localidades rurales que buscan nuevas alternativas para atraer habitantes. En este caso, el Ayuntamiento puso sobre la mesa una propuesta que permite acceder a un negocio equipado y a un lugar donde vivir. La intención es facilitar la llegada de alguien dispuesto a instalarse de manera permanente.

Frías de Albarracín busca un nuevo residente y empleado para su Horno-Panadería Municipal.

Frías de Albarracín busca un nuevo residente y empleado para su Horno-Panadería Municipal.

Para el negocio se estableció un arrendamiento de 100 euros al año más IVA, con posibilidad de mejorar la oferta económica. En cuanto a la vivienda, el alquiler quedó fijado en 150 euros por mes. Entre las condiciones también figura contar con carnet de conducir B y cumplir con los requisitos establecidos para la licitación.

La convocatoria permanecerá abierta durante octubre de 2026 para quienes estén interesados en conocer las condiciones y presentar su propuesta dentro del plazo establecido. Más allá de esta iniciativa, el caso refleja una problemática que atraviesan distintas zonas rurales de España, donde los municipios buscan sumar nuevos habitantes y mantener activos sus servicios. Para quienes evalúan un cambio de vida, este tipo de propuestas aparecen como una alternativa diferente para empezar de cero.

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