3 de octubre de 2026 Inicio
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Así es Camarones, el pueblo de la Patagonia que ofrece alojamiento y trabajo a quienes se quieran mudar

Una estancia turística de Chubut, busca voluntarios para vivir en el sur argentino a cambio de 30 horas semanales de trabajo.

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Camarones

Camarones, en Chubut, es el pueblo patagónico donde una estancia turística ofrece una experiencia de voluntariado con hospedaje y comida incluidos.

  • La propuesta: vivir en un pueblo de la Patagonia con hospedaje y comida incluidos.
  • El trabajo: qué tareas deberán realizar los voluntarios y cuántas horas por semana.
  • Los requisitos: quiénes pueden participar de la experiencia.
  • La estadía: cuánto tiempo pueden permanecer en el lugar.
  • Cómo postularse: dónde deben inscribirse los interesados.

Así es Camarones, el pueblo de la Patagonia que ofrece alojamiento y trabajo a quienes se quieran mudar- una propuesta de voluntariado en Chubut, brinda la posibilidad de vivir durante varias semanas en un establecimiento turístico-ecológico ubicado junto al mar, con hospedaje y tres comidas diarias a cambio de trabajo.

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El establecimiento se encuentra en una estancia histórica de esta pequeña región pesquera de la Patagonia argentina, sobre la costa atlántica. La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años. No es necesario contar con un nivel avanzado de idiomas para participar. El programa contempla distintas modalidades: pueden postularse viajeros solos, parejas o dos personas que quieran realizar juntas la experiencia.

La búsqueda está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen estadía y otros beneficios a cambio de determinadas horas de colaboración.

Como es Camarones, el pueblo de la Patagonia que busca habitantes

Camarones es una localidad de la provincia de Chubut ubicada sobre la costa del Mar Argentino. Se encuentra a unos 250 kilómetros de Trelew y Comodoro Rivadavia y es reconocida como uno de los Pueblos Auténticos de la provincia. El destino se destaca por sus paisajes costeros y por las actividades relacionadas con la fauna y el ambiente marino.

La propuesta de voluntariado se desarrolla dentro de un establecimiento turístico que cuenta con una reserva de biodiversidad marina. El predio también tiene una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo ubicado cerca de la costa, según la información publicada por el predio.

Quienes sean seleccionados para participar del programa tendrán que cumplir con 30 horas de trabajo por semana, distribuidas en seis días.

La jornada se divide en dos turnos: dos horas de trabajo durante la mañana y tres horas por la tarde. A cambio, los voluntarios reciben:

  • Alojamiento.
  • Desayuno, almuerzo y cena.
  • Un día libre por semana.
  • Acceso a una cocina equipada.
  • Uso del lavadero.
  • Bicicletas para movilizarse.
  • Posibilidad de participar en excursiones y actividades recreativas sin costo.

La propuesta permite así combinar el trabajo voluntario con una estadía en un entorno natural de la Patagonia.

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