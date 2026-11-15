15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Así es el pueblo catalán que ofrece vivienda y un trabajo de 25 horas semanales

Una alternativa en España para quienes buscan cambiar de rutina y disfrutar de un entorno natural lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Por
Este pueblo catalán ofrece vivienda y un trabajo de 25 horas semanales.

Este pueblo catalán ofrece vivienda y un trabajo de 25 horas semanales.

National Geographic
  • Ofrecen alojamiento y comida a cambio de colaborar con un refugio de montaña.
  • La propuesta contempla 25 horas de trabajo semanales y dos días libres.
  • Los voluntarios cuentan con habitación privada, internet y acceso a lavandería.
  • El lugar está rodeado de senderos, bosques y paisajes naturales del Pirineo.

Vivir en un pueblo rodeado de montañas, respirar aire puro y dejar atrás por un tiempo el ritmo de la ciudad es una posibilidad que muchas personas buscan. En España, hay una propuesta que permite acercarse a ese estilo de vida a través de una experiencia de voluntariado que ofrece alojamiento y comida a cambio de colaborar con distintas tareas.

El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.
Te puede interesar:

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Sin embargo, la oferta tiene algunas condiciones que es importante conocer antes de hacer las valijas. No se trata de un empleo tradicional con sueldo, sino de un acuerdo en el que los participantes reciben alojamiento y comida a cambio de dedicar parte de su semana al mantenimiento del lugar. En total, se solicitan 25 horas de colaboración semanales, con dos días libres.

As&iacute; es Ans&oacute;, un peque&ntilde;o pueblo del Pirineo aragon&eacute;s.

Así es Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés.

La propuesta se desarrolla en un refugio de montaña ubicado en las afueras de Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. El establecimiento está situado en el valle que lleva su nombre, dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales y a unos 20 kilómetros del casco urbano. Además, se encuentra a 1.340 metros de altura, en una zona rodeada de bosques, praderas y paisajes de montaña.

Cómo es el pueblo español que busca vecinos: ofrece trabajo y casa

Quienes se sumen a la experiencia deberán colaborar con distintas actividades cotidianas del refugio. Entre las principales responsabilidades se encuentran la limpieza de la cocina, los baños, los dormitorios y los espacios compartidos. También tendrán que ayudar a preparar las camas y resolver otras tareas domésticas necesarias para el funcionamiento del establecimiento. Los horarios se organizan mediante un acuerdo entre los responsables y los voluntarios.

A cambio, la propuesta incluye una habitación privada con cama propia y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. También hay acceso a lavandería, conexión básica a internet y una cocina equipada para quienes prefieran preparar sus propios platos. Como parte de la experiencia, el refugio organiza excursiones y recorridos de senderismo sin costo adicional, además de ofrecer un servicio de traslado para recibir a los participantes cuando llegan.

As&iacute; es Ans&oacute;, un peque&ntilde;o pueblo del Pirineo aragon&eacute;s.

Así es Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés.

Más allá de las condiciones del voluntariado, el entorno es uno de los grandes atractivos de esta propuesta. El valle de Ansó forma parte de un espacio natural con bosques, cumbres y senderos que llegan hasta la frontera con Francia. Muy cerca también se encuentran los valles de Zuriza y Linza, conocidos entre los aficionados al excursionismo y las actividades al aire libre.

Por su parte, el pueblo conserva un casco histórico de gran valor arquitectónico, con casas de piedra, tejados inclinados y chimeneas tradicionales. Entre sus construcciones más representativas están la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, y una antigua torre medieval que funcionó como cárcel. Su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, una distinción que refleja el valor de su patrimonio y que convierte a la localidad en un destino especial para quienes buscan una temporada lejos del ritmo de las grandes ciudades.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El evento climático natural se hará presente en las vacaciones de los argentinos.

Vacaciones en Argentina 2027: los destinos que podrían tener más lluvias por El Niño en el verano

Este es el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

Casa y empleo con almuerzo: cuál es el pueblo italiano que ofrece facilidades para mudarse

El Papa León XIV durante su visita a Paysandú, en Uruguay.

León XIV en Buenos Aires: la visita del líder de la Iglesia Católica dejará más de u$s 88 millones y más de 1,2 millones de feligreses

Orés está ubicado en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, y busca sumar nuevos habitantes para impulsar la vida de la localidad.

Este pueblo de España tiene menos de 100 habitantes y busca familias que quieran mudarse: qué ofrece

La vida es una experiencia para recordar quiénes somos.

Somos conciencia: la enseñanza milenaria que cambia nuestra forma de ver la vida

El arbolito de Navidad, un clásico en las Fiestas.

Chau al árbol de Navidad en el piso: esta es la nueva tendencia para el hogar en 2026

Rating Cero

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

El streamer aclaró que era bait-

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

El cara a cara en PH.

Otro tenso cruce en PH: la incómoda pregunta de Rocío Robles que descolocó a Daniela Celis

Marta Fort compartió imágenes de su casa y mostró distintos detalles de los espacios interiores, donde conviven muebles modernos, accesorios decorativos y una estética contemporánea.

Decoración contemporánea y mucha luz natural: así es la casa de Marta Fort

últimas noticias

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Hace 4 minutos
Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Hace 20 minutos
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

Hace 30 minutos
Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Hace 39 minutos
Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

Hace 50 minutos