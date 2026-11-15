Así es el pueblo catalán que ofrece vivienda y un trabajo de 25 horas semanales Una alternativa en España para quienes buscan cambiar de rutina y disfrutar de un entorno natural lejos del movimiento de las grandes ciudades. Por Agregar C5N en









Este pueblo catalán ofrece vivienda y un trabajo de 25 horas semanales. National Geographic

Ofrecen alojamiento y comida a cambio de colaborar con un refugio de montaña.

La propuesta contempla 25 horas de trabajo semanales y dos días libres.

Los voluntarios cuentan con habitación privada, internet y acceso a lavandería.

El lugar está rodeado de senderos, bosques y paisajes naturales del Pirineo. Vivir en un pueblo rodeado de montañas, respirar aire puro y dejar atrás por un tiempo el ritmo de la ciudad es una posibilidad que muchas personas buscan. En España, hay una propuesta que permite acercarse a ese estilo de vida a través de una experiencia de voluntariado que ofrece alojamiento y comida a cambio de colaborar con distintas tareas.

Sin embargo, la oferta tiene algunas condiciones que es importante conocer antes de hacer las valijas. No se trata de un empleo tradicional con sueldo, sino de un acuerdo en el que los participantes reciben alojamiento y comida a cambio de dedicar parte de su semana al mantenimiento del lugar. En total, se solicitan 25 horas de colaboración semanales, con dos días libres.

Así es Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. National Geographic La propuesta se desarrolla en un refugio de montaña ubicado en las afueras de Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. El establecimiento está situado en el valle que lleva su nombre, dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales y a unos 20 kilómetros del casco urbano. Además, se encuentra a 1.340 metros de altura, en una zona rodeada de bosques, praderas y paisajes de montaña.

Cómo es el pueblo español que busca vecinos: ofrece trabajo y casa Quienes se sumen a la experiencia deberán colaborar con distintas actividades cotidianas del refugio. Entre las principales responsabilidades se encuentran la limpieza de la cocina, los baños, los dormitorios y los espacios compartidos. También tendrán que ayudar a preparar las camas y resolver otras tareas domésticas necesarias para el funcionamiento del establecimiento. Los horarios se organizan mediante un acuerdo entre los responsables y los voluntarios.

A cambio, la propuesta incluye una habitación privada con cama propia y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. También hay acceso a lavandería, conexión básica a internet y una cocina equipada para quienes prefieran preparar sus propios platos. Como parte de la experiencia, el refugio organiza excursiones y recorridos de senderismo sin costo adicional, además de ofrecer un servicio de traslado para recibir a los participantes cuando llegan.

Así es Ansó, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Go Aragón Más allá de las condiciones del voluntariado, el entorno es uno de los grandes atractivos de esta propuesta. El valle de Ansó forma parte de un espacio natural con bosques, cumbres y senderos que llegan hasta la frontera con Francia. Muy cerca también se encuentran los valles de Zuriza y Linza, conocidos entre los aficionados al excursionismo y las actividades al aire libre. Por su parte, el pueblo conserva un casco histórico de gran valor arquitectónico, con casas de piedra, tejados inclinados y chimeneas tradicionales. Entre sus construcciones más representativas están la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, y una antigua torre medieval que funcionó como cárcel. Su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, una distinción que refleja el valor de su patrimonio y que convierte a la localidad en un destino especial para quienes buscan una temporada lejos del ritmo de las grandes ciudades.