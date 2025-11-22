22 de noviembre de 2025 Inicio
Esta playa está a 5 kilómetros de Plaza de Mayo y es un destino oculto de CABA: de cuál se trata

Un antiguo balneario barrial vuelve a despertar curiosidad y memoria colectiva. El recorrido guiado permite descubrir un rincón olvidado a pasos del centro porteño.

  • Un antiguo balneario cercano al centro porteño volvió a despertar interés por su historia y su ubicación.
  • El lugar fue un sitio concurrido por vecinos que se reunían a descansar, nadar y compartir momentos al aire libre.
  • Un grupo de exploradores reconstruyó su pasado y confirmó que el cierre se dio durante la dictadura de 1976.
  • Hoy se organizan recorridos especiales para quienes quieran conocer este rincón oculto a metros del Riachuelo.

A 50 cuadras de Plaza de Mayo se encuentra un espacio que durante décadas funcionó como refugio para quienes buscaban pasar la tarde junto al agua. En ese lugar, las familias se juntaban a charlar, tomar mate y refrescarse en el Riachuelo, mientras otros improvisaban asados bajo los árboles del lugar.

Con el paso del tiempo, su nombre quedó envuelto en rumores y recuerdos dispersos. Frente a esa falta de información precisa, un grupo de jóvenes decidió recuperar su historia y verificar cuánto había de cierto en las anécdotas transmitidas por generaciones. De esta manera aparecieron datos que permitieron reconstruir qué ocurrió con este espacio ribereño.

Ese trabajo derivó en nuevas visitas que reabrieron el interés por conocer un rincón que, pese al abandono y al paso del tiempo, conserva elementos que forman parte del paisaje urbano y del pasado industrial de la zona.

Puerto Piojo

Cómo es la playa de Puerto Piojo y qué relevancia tuvo a lo largo de la historia

La playa de Puerto Piojo se encuentra a 50 cuadras de Plaza de Mayo y fue, durante mucho tiempo, un punto de reunión para los vecinos de la zona. En este lugar se juntaban para compartir mates, tirarse al agua desde los muelles y encender asados bajo los sauces y ombúes que ofrecían sombra natural.

El grupo Expediciones Puerto Piojo, integrado por jóvenes interesados en rastrear su historia, confirmó que el cierre ocurrió durante la dictadura militar de 1976. Carlos Gradín, uno de sus miembros, recuerda que inicialmente pensaban que se trataba de una historia inventada. Sin embargo, al recorrer el lugar dieron con la playa, rodeada por plantas petroquímicas con chimeneas activas y el puente transbordador de La Boca recortado en el horizonte.

Puerto Piojo

Para volver a ingresar debieron atravesar caños de gasoductos y alambrados pertenecientes a empresas de la zona, porque el acceso había sido clausurado no solo por el riesgo que implicaba la actividad industrial, sino también por tratarse de un sitio donde se reunían numerosas personas. Hoy el grupo organiza recorridos guiados para quienes deseen conocer la llamada playa perdida del Riachuelo. El punto de encuentro es Solís 1800, en Dock Sud.

