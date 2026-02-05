5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este patio colonial está por Chacarita y es una salida única para hacer en Buenos Aires: como se llama

Un rincón escondido que invita a bajar el ritmo y disfrutar sin apuro. Una propuesta ideal para compartir buena comida en un entorno tranquilo.

Por
El espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores.

El espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores.

Patio
  • Un restaurante escondido en Chacarita ofrece un patio de inspiración andaluza dentro de una casona antigua.
  • La propuesta funciona con reserva previa y apuesta por un clima familiar, relajado y lejos del ritmo urbano.
  • La carta recupera sabores tradicionales de la cocina argentina con una mirada actual.
  • El espacio se destaca como una salida distinta para compartir almuerzos o cenas en Buenos Aires.

En pleno Chacarita existe un patio colonial que se presenta como una alternativa particular para quienes buscan una experiencia gastronómica distinta dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un restaurante que mezcla arquitectura de época, cocina casera y un entorno pensado para disfrutar sin apuro.

Costa Atlántica 2026.
Te puede interesar:

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Ubicado en una antigua casona del barrio, el espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores, con mesas al aire libre, vegetación y una ambientación que recuerda a otras épocas, permitiendo una forma de compartir la comida más íntima en un entorno más tranquilo.

ABREBOCA

Como es el patio colonial de Chacarita que es perfecto para hacer una salida distinta

El restaurante Abreboca funciona en una casona ubicada en Fraga 451 y abre de miércoles a sábados por la noche, además de los domingos al mediodía. El acceso es únicamente con reserva, lo que permite mantener un clima ordenado, ideal para almuerzos familiares o cenas más relajadas.

Su principal atractivo es un amplio patio de estilo andaluz, oculto dentro de la manzana delimitada por Fraga, Maure, Roseti y la avenida Jorge Newbery. El espacio se divide en dos sectores: uno más abierto, donde el sol ilumina directamente las mesas, y otro cubierto por una parra que filtra la luz y genera una sombra natural agradable.

mesa

La ambientación está basada en una casa antigua, con detalles simples y una disposición que lleva a recuerdos del patio familiar. Esa atmósfera cercana convierte la visita en una experiencia distinta a la mayoría de los restaurantes porteños, con un ritmo calmo y una sensación hogareña que atraviesa toda la estadía.

La propuesta gastronómica se define como una neo-pulpería, con una carta que recupera recetas clásicas de la cocina argentina y las presenta con un giro actual. Entre las opciones se destacan platos como el socarrat de rabo laqueado con vegetales de estación, el ají de pollo pastoril y los gnudis de ricota con crema de cebolla, además de entradas tradicionales y postres caseros.

La experiencia se completa con una selección cuidada de bebidas, que incluye vinos, cervezas artesanales y cócteles clásicos como el vermouth con soda. La atención cercana y el entorno terminan de consolidar a Abreboca como una opción diferente dentro de Chacarita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Naguan Tica, en Córdoba.

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Los destinos de Turismo en Uruguay que te dejarán asombrados

Cuál es la playa de Uruguay que cada día deja más de lado a Punta del Este

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 

La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

Cuando cae el sol, el pueblo baja aún más el ritmo con cenas tranquilas, caminatas cortas y un silencio que se vuelve protagonista.

Sin boliches ni multitudes: el pueblo con río para pasar unas buenas vacaciones 2026 en Córdoba

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: estos son las mejores 3 playas, según la IA

Toda la información sobre este punto de Turismo del cual muchos desconocen

Cómo se puede visitar el mirador del obelisco en Buenos Aires durante 2026

Rating Cero

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana abordó los rumores de separación y contó por qué surgieron: ¿qué fue lo que pasó?

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
play

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Valeria Mazza sorprendió con un cambio de look y reparación de cabello. 

La impresionante transformación de Valeria Mazza: "El pelo necesita un mimo"

últimas noticias

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Hace 17 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Hace 26 minutos
Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Hace 27 minutos
Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

Hace 29 minutos
La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Hace 30 minutos