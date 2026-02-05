Este patio colonial está por Chacarita y es una salida única para hacer en Buenos Aires: como se llama Un rincón escondido que invita a bajar el ritmo y disfrutar sin apuro. Una propuesta ideal para compartir buena comida en un entorno tranquilo. Por + Seguir en







El espacio se destaca como una salida distinta para compartir almuerzos o cenas en Buenos Aires. En pleno Chacarita existe un patio colonial que se presenta como una alternativa particular para quienes buscan una experiencia gastronómica distinta dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un restaurante que mezcla arquitectura de época, cocina casera y un entorno pensado para disfrutar sin apuro.

Ubicado en una antigua casona del barrio, el espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores, con mesas al aire libre, vegetación y una ambientación que recuerda a otras épocas, permitiendo una forma de compartir la comida más íntima en un entorno más tranquilo.

ABREBOCA GOOGLE Como es el patio colonial de Chacarita que es perfecto para hacer una salida distinta El restaurante Abreboca funciona en una casona ubicada en Fraga 451 y abre de miércoles a sábados por la noche, además de los domingos al mediodía. El acceso es únicamente con reserva, lo que permite mantener un clima ordenado, ideal para almuerzos familiares o cenas más relajadas.

Su principal atractivo es un amplio patio de estilo andaluz, oculto dentro de la manzana delimitada por Fraga, Maure, Roseti y la avenida Jorge Newbery. El espacio se divide en dos sectores: uno más abierto, donde el sol ilumina directamente las mesas, y otro cubierto por una parra que filtra la luz y genera una sombra natural agradable.

mesa La ambientación está basada en una casa antigua, con detalles simples y una disposición que lleva a recuerdos del patio familiar. Esa atmósfera cercana convierte la visita en una experiencia distinta a la mayoría de los restaurantes porteños, con un ritmo calmo y una sensación hogareña que atraviesa toda la estadía.

La propuesta gastronómica se define como una neo-pulpería, con una carta que recupera recetas clásicas de la cocina argentina y las presenta con un giro actual. Entre las opciones se destacan platos como el socarrat de rabo laqueado con vegetales de estación, el ají de pollo pastoril y los gnudis de ricota con crema de cebolla, además de entradas tradicionales y postres caseros. La experiencia se completa con una selección cuidada de bebidas, que incluye vinos, cervezas artesanales y cócteles clásicos como el vermouth con soda. La atención cercana y el entorno terminan de consolidar a Abreboca como una opción diferente dentro de Chacarita.