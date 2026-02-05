La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

Se posiciona como el refugio ideal para las parejas que buscan celebrar con una mezcla de serenidad, naturaleza y gastronomía de primer nivel, todo a poco más de una hora de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires tiene varias propuestas para celebrar San Valentín . Sin embargo, quienes buscan alejarse de los planes más tradicionales y quieren sorprender a su pareja con una escapada romántica , a una hora de viaje, la laguna de Chascomús es el escenario ideal.

Chascomús ofrece opciones románticas enfocadas en la naturaleza , la gastronomía junto a la laguna y momentos de relax . Entre las distintas opciones que este destino ofrece destacan las cenas especiales con vista al agua, estadías en hoteles con spa y paseos por el casco histórico para una experiencia inolvidable.

Con su gran espejo de agua como telón de fondo, este lugar ofrece esa pausa necesaria para conectar, caminar de la mano por la costanera y disfrutar de una cena bajo las estrellas en un entorno íntimo y relajante.

Chascomús se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires , sobre la Ruta Nacional 2 . Se ubica a poco más de 120 kilómetros de la Capital Federal y funciona como cabecera del partido homónimo.

La localidad se caracteriza por su gran laguna que delimita parte de la ciudad y es uno de los principales atractivos para el turismo.

Qué puedo hacer en Chascomús

Muchos complejos de la zona ofrecen paquetes especiales para la fecha que incluyen masajes para parejas, desayuno de campo y acceso a piletas climatizadas frente al espejo de agua. Algunos invitan a conectarse en un espacio íntimo rodeado de naturaleza.

Otra opción es disfrutar de una cena a la luz de las velas en alguno de los restaurantes cercanos a la laguna que preparan menús de pasos especiales para el 14 de febrero. Si buscan algo más íntimo y económico, armar un picnic puede ser la mejor opción para disfrutar de la laguna y ver el atardecer y su cielo nocturno. Se trata de un plan diferente perfecto para la “noche de los enamorados”.

Además un recorrido nocturno por las calles empedradas, visitando la Capilla de los Negros y la Plaza Independencia, permite descubrir el lado más colonial y silencioso del pueblo.

Cómo llegar a Chascomús

chascomus laguna Naturaleza, tranquilidad y mucha relajación.

Una de las grandes ventajas del destino es que se puede llegar en tren a través de la Línea Roca, sin necesidad de contar con vehículo propio. Desde la estación Constitución es necesario realizar un transbordo en Alejandro Korn y luego tomar el servicio que llega hasta Chascomús.

En Auto, la ruta es directa por la Autovía 2. Con tránsito normal, el viaje dura apenas 1 hora y 20 minutos. Es un trayecto sencillo y bien señalizado.