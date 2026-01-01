1 de enero de 2026 Inicio
Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Se trata de Yesica Quevedo, una emprendedora de 41 años que atropelló a un trabajador mientras conducía con alcohol en sangre por el Corredor Bancalari.

Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.
Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

La mujer reside en Lomas de Zamora y es la cara visible de un emprendimiento de accesorios para yoga denominado @lolaquevedo_yoga. A través de sus perfiles digitales, Quevedo promociona un estilo de vida basado en el bienestar y la salud física. En septiembre pasado, realizó un viaje a la India para profundizar sus conocimientos en esta disciplina milenaria.

Días antes del siniestro vial, la imputada posteó un video con una sentida reflexión sobre el cansancio y las presiones del fin de año. “Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil", redactó la mujer en su cuenta personal de Instagram. En ese mensaje, también aconsejó a sus seguidores detenerse y respirar para enfrentar el colapso cotidiano.

La investigación judicial cuenta con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la trayectoria de la Jeep Renegade blanca. En las imágenes se observa cómo el vehículo abandona la calzada y se dirige hacia la banquina donde caminaba Olivera. El impacto ocurrió por la espalda de la víctima, quien no tuvo ninguna oportunidad de advertir el peligro.

Tras permanecer aprehendida, la Justicia le otorgó la libertad a Quevedo luego de que la defensa abonara una fianza. Esta resolución causó un profundo malestar en la familia de Olivera, quien residía en Malvinas Argentinas. El trabajador estaba a punto de cumplir 50 años y esperaba con ansias el nacimiento de su primer hijo.

Cómo fue el hecho y qué pasa con la investigación judicial

El fatal incidente ocurrió el domingo por la mañana cuando Ramón Oscar Olivera cruzó el Corredor Bancalari y se ubicó al costado de la traza para continuar su camino. En ese momento, la camioneta que manejaba Quevedo se desvió de forma repentina y lo embistió de manera violenta. El peritaje técnico y las grabaciones fílmicas confirman que la víctima se encontraba correctamente posicionada fuera del carril de circulación.

A pesar de la imputación por homicidio culposo, la conductora aguardará el desarrollo del proceso judicial en su domicilio tras el pago de la caución económica. La Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió sobre el incremento de multas y controles por el uso de celulares y el consumo de alcohol. La familia del empleado fallecido reclama un cambio en la carátula de la causa ante el resultado positivo del test de alcoholemia.

