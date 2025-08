Este es el significado de que alguien no pueda dejar de revisar el celular según la psicología

¿Qué significado tiene el que una persona no aparte la vista de su celular?

En la era de la hiperconectividad , el teléfono celular se ha vuelto una extensión del cuerpo. Ya no se trata solo de recibir llamadas o enviar mensajes: hoy el dispositivo concentra redes sociales, entretenimiento, trabajo y noticias . Sin embargo, para muchas personas, el hábito de revisar el celular va más allá de una simple consulta ocasional. Algunos no pueden evitar desbloquear la pantalla una y otra vez , incluso sin notificaciones pendientes.

Si tenés saquitos de té o café usados, no los tires: por qué pueden servirte para las plantas

Qué significa según la psicología no poder dejar de revisar el celular

Persona con celular tablet y cocina gas

Aleix Hildebrandt, profesor de Psicología de la Salud en la Universidad Carlemany, explicó: “Como psicólogo, no se trata de satanizar el uso de la tecnología, sino de recuperar un manejo consciente de nuestros hábitos. El problema no es revisar el celular, sino no poder dejar de hacerlo”.

Desde la psicología, hay varios factores que explican esta dificultad: